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Футбольного тренера уволили за победу его команды со счетом 25:0

16.06.2017 15:28 — Разное | Tut.by  
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Тренера детской команды испанского клуба «Серранос» (Валенсия) уволили после матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу со счетом 25:0. Об этом сообщает El Pais. Имя специалиста не уточняется.

По мнению руководителей коллектива, такой результат идет вразрез с духом игры, так как стал слишком тяжелым ударом для проигравших. Во встрече принимали участие дети возрастом до 11 лет.

«Мы уважаем своих соперников и не должны были обыгрывать их с таким большим счетом. Тренеру же был нужен только результат, поэтому мы решили с ним расстаться», — отметили в руководстве «Серраноса».

Уволенный специалист отметил, что не давал своим подопечным установку забить как можно больше мячей.

Проигравшая команда — «Беникалап» — завершила сезон на последнем месте в турнирной таблице. За 30 матчей юные футболисты пропустили 247 мячей.

 
 
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Тренера детской команды испанского клуба "Серранос" (Валенсия) уволили после матча, в котором его подопечные одержали разгромную победу со счетом 25:0. Об этом...

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