В Минске пьяная бесправница на Volkswagen разбила пять автомобилей

Девушка в состоянии алкогольного опьянения повредила пять машин во дворе на улице Руссиянова ночью 16 июня, сообщает агентство « Минск-Новости ».

— ДТП случилось в 03.30 во дворе дома № 16 на улице Руссиянова. Девушка 1993 года рождения села за руль Volkswagen Passat, оформленного на другого человека. С ее слов, она объезжала яму, сначала ударила припаркованный справа Daewoo, затем продолжила движение и задела стоявший слева Nissan. После врезалась в Mazda и Volkswagen Polo. Остановилась только на газоне, — рассказала представитель ГАИ Первомайского района Оксана Мехедко.

Оказалось, что автолюбительница никогда не получала водительского удостоверения. Мало того, села за руль в состоянии алкогольного опьянения: медицинское освидетельствование показало 1,37 промилле. Теперь девушке грозит крупный штраф. Кроме того, она в течение трех лет будет лишена возможности получить права.