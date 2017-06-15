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Первая игра на чемпионате Европы по баскетболу окончилась для белорусок поражением

16.06.2017 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Первая игра на чемпионате Европы по баскетболу окончилась для белорусок поражением

фото: tut.by

Белорусские баскетболистки уступили итальянкам в первом матче чемпионата Европы в Чехии — 60:80 (16:18, 12:20, 12:26, 20:16).

Белоруски неплохо начали матч, на равных сражаясь с крепкой итальянской командой. В начале второй четверти подопечные Натальи Трофимовой вели 22:20. Gосле этого игра команды разладилась, сообщает TUT.BY.

 Белорусские баскетболистки много ошибались и фолили, чем пользовались итальянки. К концу первой половины игры преимущество наших соперниц составляло 10 очков, а перед стартом заключительной четверти достигло 24.

Стоит отдать должное белорускам, которые, несмотря на счет, провели хорошую последнюю четверть, в которой ярко показали себя Алекс Бентли и Екатерина Снытина. Итоговый счет поединка — 60:80.

В субботу белоруски сыграют со Словакией, а в понедельник — с Турцией. Победитель квартета напрямую выйдет в четвертьфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют стыковые матчи.
 

 
 
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Белорусские баскетболистки уступили итальянкам в первом матче чемпионата Европы в Чехии — 60:80 (16:18, 12:20, 12:26, 20:16).

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