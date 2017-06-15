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Президент Беларуси отмечает значительный прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.

Об этом глава государства заявил сегодня, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе Гомельской области, передает БЕЛТ А.

"За эти 20 лет очень многое изменилось. Здесь люди живут, как и во всей Беларуси. Это самая большая для меня радость, один из результатов этого президентского периода - то, что сделал белорусский народ. Он не просто сохранил, он вернул к жизни эти территории. Это главный результат", - заявил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что вопрос восстановления и реабилитация пострадавших от АЭС территорий лично для него составляет большую часть жизни. Именно здесь приходилось принимать самые серьезные решения. "Когда мы начали осваивать земли, очень много было критики в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти, построил деревянный дом", - отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко отметил «значительный прогресс» в реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах Президент Беларуси отмечает значительный прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской...

Глава государства констатировал, что результаты проделанной работы в том числе отражены в экономических показателях. Так, за прошедшие несколько пятилеток в Гомельской области удалось удвоить и утроить производство продуктов питания в различных сегментах. "А покупают только чистую продукцию. Жесточайший контроль", - заметил президент.