Как выглядят и по чем продаются квартиры, которые 10 лет назад стоили огромных денег

В 2006—2007 строили мало. Каждая не панельная новостройка автоматически считалась элитной. Статус домов тех лет практически не девальвировался, хотя параметры части квартир и устарели. REALTY.TUT.BY рассмотрел, как сейчас выглядят и сколько стоят квартиры в домах, о которых 10 лет назад мечтали минчане.

Уручье — некогда самый популярный район

10 лет назад микрорайон Уручье был топовым. Нетиповые проекты домов, метро рядом, экологичность, перспективность. Цены на жилье там и сейчас не маленькие.





Вот, например, квартира площадью 95 квадратных метров по Городецкой, 36, предлагается за 190 тысяч долларов.





«Начинка» квартиры описывается так: «Вся мебель в квартире изготовлена на заказ из дуба и красного дерева. Дубовая кухня, гостиная, прихожая и спальня. Кабинет из красного дерева. Подогрев полов в прихожей, обоих санузлах, кондиционер. Керамическая плитка производства Италии. Полы паркетные дубовые».













Планировка в квартире выдающаяся: 10 метров кладовой. Или гардеробной.

В «красных домиках в Уручье» тоже сейчас можно купить квартиру. Например, по Стариновской, 13.









«Квартира располагается на 5 и 6 этажах общей площадью 188 квадратных метров, кухня 11.8, с/у раздельный, потолки2.5−3.5 м», пишет продавец. Фото жилья не прилагается. Санузел в квартире по проекту один и совмещенный, на втором этаже только комната площадью 41 квадратный метр. Цена — 145 тысяч долларов, по 770 условных единиц за метр. «Конкурсная продажа», — уточняется в объявлении.

Яркий переулок

Эти домики в переулке Одинцова также были недоступной мечтой.





Сейчас тут можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров за 105 тысяч долларов.







К квартире прилагается машино-место в подземном паркинге. Если отделка уже не кажется оптимальной, то параметры самого жилья еще актуальны: трехметровые потолки, мало квартир на площадке, малоэтажность застройки.

Предметом вожделения была и квартира на Бельского, в кирпичных домах. Например, в этом.



Яндекс. Карты

Теперь тут 76-метровая двушка предлагается за 120 тысяч долларов.









Информативных фотографий размещено в рекламе не много. Но видно: ремонт сделан сразу после сдачи дома.

Гвардейская, новая «пыжиковая»

Когда-то кварталы Захарова-Пулихова называли районом пыжиковых шапок. Если бы пыжик был в моде, сейчас статус такого района носила бы Гвардейская. Дом по Гвардейской, 1 — один из престижных.





130-метровую квартиру на 7 этаже этого дома выставили на продажу за 259 тысяч, с торгом. Отделка ее также соответствует году ввода дома в эксплуатацию.







