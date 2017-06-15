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В Минске открылась первая в Беларуси Galaxy S8 Studio
16 июня 2017 года на первом этаже минского ТЦ «Galleria» состоялось официальное открытие первой в Беларуси Galaxy S8 Studio.
В Galaxy S8 Studio будут проводиться мастер-классы по съемке фото и видео с помощью новейших гаджетов Samsung, обучающие программы от тренеров компании, а также развлекательные мероприятия.
На открытии Galaxy S8 Studio присутствовали фотографы Kanaplev+Leidik, Instagram-блогер Андрей Чернявский и телеведущий Дмитрий Врангель, которые рассказали, как они используют возможности смартфонов для создания и обработки фотографий, а также монтажа видеороликов.
Интерактивное пространство Galaxy S8 Studio в ТЦ «Galleria» будет работать до 2 июля 2017 года, а затем переедет в другое место.
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