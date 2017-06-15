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В Минске открылась первая в Беларуси Galaxy S8 Studio

16.06.2017 16:07 — Разное | Tut.by  
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16 июня 2017 года на первом этаже минского ТЦ «Galleria» состоялось официальное открытие первой в Беларуси Galaxy S8 Studio.







В интерактивном пространстве можно увидеть и испытать последние мобильные решения компании Samsung. Кроме того, здесь находится развлекательная зона с современным VR оборудованием.


В Galaxy S8 Studio будут проводиться мастер-классы по съемке фото и видео с помощью новейших гаджетов Samsung, обучающие программы от тренеров компании, а также развлекательные мероприятия.


На открытии Galaxy S8 Studio присутствовали фотографы Kanaplev+Leidik, Instagram-блогер Андрей Чернявский и телеведущий Дмитрий Врангель, которые рассказали, как они используют возможности смартфонов для создания и обработки фотографий, а также монтажа видеороликов.


Интерактивное пространство Galaxy S8 Studio в ТЦ «Galleria» будет работать до 2 июля 2017 года, а затем переедет в другое место.

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