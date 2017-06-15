Пятьдесят минут в очереди. Что сейчас происходит в отделениях БСБ Банка

Нацбанк вчера отозвал c 26 июня лицензию на работу с депозитами физлиц у БСБ Банка. Клиентов попросили снять денежные средства со всех платежных карточек банка, а также со счетов физлиц до 25 июня этого года. И хотя банк обещал работать без выходных, чтобы вовремя рассчитаться со вкладчиками, многие захотели решить вопрос в первый же день после отзыва лицензии. FINANCE.TUT.BY рассказывает, что сейчас происходит в отделении БСБ Банка.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В столичном отделении № 13 на проспекте Дзержинского, 80 ожидает своей очереди около двадцати человек — несмотря на то, что на часах рабочее время - 11.40. Атмосфера довольно нервная: клиенты постоянно задают вопросы сотрудникам банка или звонят родственникам и друзьям, у которых карточки того же банка.

— Почему одна касса не работает? — сердито спрашивает у менеджера клиент.

— Кассир просто встала выпить воды, — объясняет та.

— Я вообще пришла сдать деньги из организации, — вздыхает женщина в очереди. — Обычно в это время столько людей не бывает.

Среди посетителей обнаруживаются даже те, кто просто пришел рассчитаться за «коммуналку». Но чтобы попасть в кассы, всем приходится подождать. По электронной очереди берем талончик на «операции по платежным картам»: номер — С68, а на экране — С49.

Зато в живой очереди к специалисту банка, который закрывает счета, людей почти нет.

— У нас валютная карточка, было удобно из-за границы сюда деньги перечислять. Счет закрывать пока не станем, — делятся клиентки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Зачем закрывать счет? Я просто сниму деньги, — удивляется 30-летний Алексей. — Через месяц банку могут вернуть лицензию, а мне опять плати 20 долларов за выдачу карточки? Вообще все это глупость чистой воды: коммерческий банк, какой смысл забирать лицензию!

Мужчина говорит, что недавно расплачивался карточкой в магазине «Виталюр» без проблем, но еще одна девушка из очереди — Мария — рассказывает, что не смогла взять кофе на вынос ни в кафе на площади Победы, ни в «Каравае». Обладательнице карточки БСБ Банка удалось рассчитаться только в сети «Штолле».

— Так что я пришла просто снять деньги, по поводу счета пока что не решила: карточка зарплатная, а на работе нам ничего не сказали. Все это не то чтобы неудобно, но очень не вовремя: я скоро уезжаю за границу, нужна валюта.

Кажется, грядущие отпуска — главная причина, по которой стоящие в очереди клиенты пришли в банк в первый же день после объявления об отзыве лицензии на отдельные банковские операции с физлицами. Кому-то требуется выписка со счета для получения визы, а кому-то — наличные в поездку.

— Я сегодня пришел, потому что скоро уезжаю, — признается 58-летний минчанин Николай. — Карточка, конечно, за рубежом не будет работать. Неудобно!



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вызывают С58 — но обладатель номера не дождался своей очереди и ушел. Забытый талончик лежит на столе.

— Вы напишите, что вчера вечером нельзя было дозвониться до колл-центра, — жалуется Тимур. — А сегодня утром я тоже не смог рассчитаться за кофе. Хотел снять деньги в банкомате, но не смог: ни белорусские, ни доллары. Раньше в БСБ Банке было очень удобно: отличный интернет-банкинг, сервис хороший — а теперь надо искать другой банк.

— Когда мы вчера позвонили в банк, нам сказали, что можно без проблем снять деньги до 26 июня. Но сегодня некоторые банкоматы уже не выдают денег, по карточкам невозможно рассчитаться, — недоволен Дмитрий. — Говорят, что банки-партнеры средства будут в любом случае выдавать, а остальные вроде бы не все согласились на это дело.

Тем временем выясняется, что в отделении закончились доллары и евро. Инкассация будет через двадцать минут.

— А злотые есть? — интересуется девушка у менеджера и, получив утвердительный ответ, остается в очереди.

— А что, если мой номер пройдет, пока долларов не будет? — волнуется другая посетительница. Ей обещают, что в таком случае вызовут отдельно, вне очереди.

— Почему банкомат БСБ Банка снаружи не работает?

— Нет денег.

— А в других банкоматах деньги по карточке БСБ Банка выдают?

— Некоторые банки начинают блокировать карточки нашего, чтобы не было большого снятия денежных средств. Но в «Москва-Минск», например, все нормально. Сотрудникам самим зарплаты на карточки БСБ Банка перечисляют, мы в той же ситуации.

— Всему виной красный цвет: в прошлом году был Дельта Банк, в этом БСБ Банк, — шутят в очереди.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Две женщины сообщают, что в кассе банка-партнера «Москва-Минск» в ТЦ «Магнит» их предупредили о возможной комиссии, потому они пришли в отделение на Дзержинского.

— Говорили же, что не будет комиссии!

— Ее нет в банкоматах, — объясняет сотрудница банка.

Появляется инкассация, а вместе с ней — доллары и евро. Очередь заметно оживляется.

— По мере возможности банкомат загружаем, кассы загружаем, чтобы люди долго не ждали, — объясняет менеджер. — Стараемся, но всем не угодишь. Планируем работать и в субботу, и в воскресенье: лично я, наверное, буду выходить на работу на выходных следующей недели.

Пока одни клиенты предпочитают нервно ходить из одного конца зала в другой, двое мужчин — Сергей и Александр — сидят за столиком и пьют кофе с молоком, который им принес сотрудник БСБ Банка.

— Обслуживанием всегда были довольны: видите, угощают кофе с шоколадкой или яблоком, — говорит один из них. — Я клиент банка около десяти лет, и могу сказать, что по уровню комфорта и грамотности консультации это один из лучших банков. Жалко, что не получится обслуживаться!

Номер С68 загорается на табло спустя пятьдесят минут после того, как мы пришли в банк.

Тем врененем в головном отделении банка сегодня в обед было примерно по 50 клиентов на каждом из двух этажей.