Лукашенко о Чернобыльской зоне: надо положить конец запугиванию людей /

В пятницу, 16 мая, президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Гомельской области, где посещает Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе.

В ходе поездки глава государства выслушал доклады руководителей области и Хойникского района о радиологической обстановке на территориях, 30 лет назад пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, и ознакомился с хозяйственной деятельностью в заповеднике.

В частности, было рассмотрено предложение использовать реку, проходящую по территории заповедника на протяжении 80 километров, для промыслового рыболовства с перспективой дальнейшей переработки рыбной продукции.



© Sputnik Игорь Подгорный Лукашенко поедет в Полесский заповедник – есть мед и смотреть лошадей

"Продукцию вы производите здесь чистую. Нам надо еще раз заняться этой проблемой, и с учетом 30 лет этих, мы уже опыт имеем, принять решение по этим территориям. В документе должно быть прописано одной строчкой, что это ваше дело с учеными, когда и как обходить, какие знаки, потому что они же сидят в Минске", — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также прокомментировал дальнейшую возможность ведения хозяйственной деятельности в регионе и различные негативные мнения о загрязненности территорий.

"Людей надо запугать, затравить, а потом одни одно требуют, другие другое, надо положить этому конец. Если здесь в проточной воде действительно нормальная рыба, и все они ее ловят и едят, вы разберетесь тут сами, человек не полезет туда, где опасно", — отметил президент Беларуси.

Беседу Александра Лукашенко с руководством Гомельской области, Хойникского района и Полесского радиационно-экологического заповедника слушайте на радио Sputnik Беларусь.