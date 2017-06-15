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В Речице Audi после столкновения с Mercedes вылетела в забор

16.06.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 16 июня около полудня на перекрестке улиц Калинина и Пролетарская районного центра, сообщает «Дняпровец».


По словам водителя Audi, при подъезде к перекрестку на улице Калинина он не заметил спрятанный за листвой знак «Стоп», поэтому и продолжил движение прямо без остановки.

В результате столкновения с Mercedes седан развернуло и отбросило в забор.


К счастью, люди в аварии не пострадали, оба авто получили механические повреждения.

 
 
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К счастью, люди в аварии не пострадали, оба авто получили механические повреждения.

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