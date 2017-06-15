|
В Речице Audi после столкновения с Mercedes вылетела в забор
ДТП случилось 16 июня около полудня на перекрестке улиц Калинина и Пролетарская районного центра, сообщает «
По словам водителя Audi, при подъезде к перекрестку на улице Калинина он не заметил спрятанный за листвой знак «Стоп», поэтому и продолжил движение прямо без остановки.
В результате столкновения с Mercedes седан развернуло и отбросило в забор.
К счастью, люди в аварии не пострадали, оба авто получили механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, люди в аварии не пострадали, оба авто получили механические повреждения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии