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Президент об инфляции: людей волнует рост цен, но через пару лет они об этом забудут

16.06.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее время в Беларуси. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко заявил во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

«Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы — и люди забудут об этой проблеме», — отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко не исключил, что по итогу года уровень инфляции может быть существенно ниже запланированного значения. При этом глава государства подчеркнул, что как скачкообразный рост уровня цен, так и его стремительное падение негативно сказывается на экономике. «Поэтому если есть рост цен, то он должен быть плавным и невысоким, если есть падение, то оно должно быть плавным и небыстротечным. Желательно, чтобы мы вышли на инфляцию 3−4% по году», — сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что тенденция снижения цен наблюдается также в России и Украине. «Когда отсутствует рост цен — это хорошо и для людей, и для производителей. Производители к этому приспосабливаются, начинают регулировать себестоимость и выходить на нормальную рентабельность», — сказал президент.

С начала этого года товары и услуги, напомним, подорожали на 2,7%. Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. В марте в Беларуси была зафиксирована дефляция на продовольственные товары (минус 0,1%), в мае — подешевели непродовольственные товары (минус 0,2%).
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

 
 
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"Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы - и люди забудут об этой проблеме", - сказал...

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