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Президент об инфляции: людей волнует рост цен, но через пару лет они об этом забудут
Проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее время в Беларуси. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко заявил во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
«Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы — и люди забудут об этой проблеме», — отметил Александр Лукашенко.
Лукашенко не исключил, что по итогу года уровень инфляции может быть существенно ниже запланированного значения. При этом глава государства подчеркнул, что как скачкообразный рост уровня цен, так и его стремительное падение негативно сказывается на экономике. «Поэтому если есть рост цен, то он должен быть плавным и невысоким, если есть падение, то оно должно быть плавным и небыстротечным. Желательно, чтобы мы вышли на инфляцию 3−4% по году», — сказал он.
Александр Лукашенко отметил, что тенденция снижения цен наблюдается также в России и Украине. «Когда отсутствует рост цен — это хорошо и для людей, и для производителей. Производители к этому приспосабливаются, начинают регулировать себестоимость и выходить на нормальную рентабельность», — сказал президент.
С начала этого года товары и услуги, напомним,
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"Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы - и люди забудут об этой проблеме", - сказал...
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