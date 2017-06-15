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Международный день мотоциклиста вместе со Sputnik
16.06.2017 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный день мотоциклиста отмечают с 1993 года — в этот день байкеры всего мира собираются и празднуют этот день. Не обойдет стороной праздник и Беларусь — в стране насчитываются десятки тысяч единиц мототранспорта.
Участники и гости пресс-конференции обсудят современное развитие мотосообщества Беларуси, планы его развития и ближайшие крупные мероприятия, сделают свои предложения по изменениям ПДД с точки зрения мотоциклистов и поднимут тему взаимоуважения разных участников дорожного движения.
Участие в пресс-конференции примут мотоциклисты из клуба HOG Minsk.
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 19 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В понедельник, 19 июня, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню мотоциклиста.
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