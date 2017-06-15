ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замминистра финансов рассказал, что на повышение зарплат бюджетникам денег нет

16.06.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Зарплата бюджетников в Беларуси сегодня на четверть меньше, чем в реальном секторе. В апреле, по данным Белстата, получилось 588,4 рубля вместо 777 рублей. Первый замминистра финансов Максим Ермолович на отчете в парламенте сказал, что государство будет стараться удерживать разрыв на уровне 20%, но на повышение денег в стране пока нет.

По его словам, в прошлом году на зарплаты в бюджетной сфере государство потратило более 5 миллиардов рублей. Это около 30% консолидированного бюджета страны.

— В прошлом году мы сдерживали рост зарплат в бюджетной сфере, обеспечивая, насколько это возможно, сохранение ее реального уровня. Думаю, такая политика будет сохранена и в 2017-м, — сказал Максим Ермолович. — Найти источники для того, чтобы обеспечивать дополнительные расходы бюджета на выплату зарплаты, очень сложно.

По его словам, любое повышение зарплат в бюджетном секторе оказывает существенную нагрузку на бюджет: кардинально меняет всю структуру расходов и заставляет сокращать траты на инвестиционные и инновационные программы.

— Уровень капитальных расходов у нас уже и так ниже, чем в соседних странах. Дальнейшее их сокращение приведет к серьезным изменениям в состоянии всей социальной и экономической инфраструктуры, — объяснил замминистра финансов.

Единственная возможность увеличить доходы бюджетников — повысить производительность труда и вместе с ней зарплаты. Только не за счет государства, а направив на это внутренние резервы.

— Другого предложения у меня нет, потому что иначе повышение нечем оплачивать, — сказал Максим Ермолович.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый замминистра финансов Максим Ермолович на отчете в парламенте сказал, что государство будет стараться удерживать разрыв на уровне 20%, но на повышение денег в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Международный день мотоциклиста вместе со Sputnik
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика