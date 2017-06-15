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Как будет работать транспорт в Бресте ночью 22 июня

16.06.2017 16:36 — Разное | Tut.by  
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Информацию об ограничениях движения и работе общественного транспорта в связи с проведением мероприятий в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны опубликовал горисполком.

21 июня с 22.00 часов до 01.00 часов 22 июня по улице Зубачева от улицы Героев обороны Брестской крепости до Варшавского шоссе, по улице Гоголя на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева будет ограничено движение транспортных средств.

22 июня с 01.00 до 07.00 часов будет запрещено движение автомобилей по улице Зубачева от улицы Героев обороны Брестской крепости до Варшавского шоссе, по улице Гоголя на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева.

Общественный транспорт

22 июня будет организовано движение общественного транспорта по следующим маршрутам:

№ 1: Центральная городская больница — Гродненская — Орловская — Партизанский проспект — Московская — проспект Машерова — К. Маркса — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость;

№ 2: Центральная городская больница — Стафеева — Московская — Гаврилова — Ленинградская — Партизанский проспект — Я. Купалы — Пионерская — Пушкинская — бульвар Космонавтов — Мицкевича — К. Маркса — Орджоникидзе — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость;

№ 3: Центральная городская больница — Стафеева — Московская — проспект Республики — Суворова — Волгоградская — Луцкая — 28 Июля — Суворова — Южный — Сябровская — Рябиновая — Вульковская — Колесника — Сальникова — Махновича — Варшавское шоссе — Крепость;

№ 4: Дубровская — Белорусская — лейтенанта Рябцева — Брестских Дивизий — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость;

№ 5: Агротранс — Смирнова — Акимочкина — Адамковская — Брестских Дивизий — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость;

№ 6: Пункт подготовки вагонов — Красногвардейская — Республиканская — Путепровод — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость.

Отправление автобусов от конечных пунктов в 02.00, из крепости по окончании мероприятий.

 
 
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Где нельзя будет проехать и как будет ходить общественный транспорт в Бресте.

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