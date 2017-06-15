|
Шойгу доложил Путину об уничтожении руководства ИГИЛ в Ракке
16.06.2017 16:25 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента РФ и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГИЛ.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает
."Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100 террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ и, предположительно, (ее лидер Ибрагим Абу Бакр) аль-Багдади", - сообщил пресс-секретарь президента.
Ранее Минобороны сообщило, что проверяет информацию о гибели лидера ИГ. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента РФ и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии