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Шойгу доложил Путину об уничтожении руководства ИГИЛ в Ракке

16.06.2017 16:25 — Разное | Ежедневник  
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Шойгу доложил Путину об уничтожении руководства ИГИЛ в Ракке

фото: tass.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента РФ и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об уничтожении в Сирии ряда членов руководства ИГИЛ.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

."Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более 100  террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ и, предположительно, (ее лидер Ибрагим Абу Бакр) аль-Багдади", - сообщил пресс-секретарь президента.

Ранее Минобороны сообщило, что проверяет информацию о гибели лидера ИГ. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

 
 
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал в пятницу президента РФ и участников оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России об...

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