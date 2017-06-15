В Лиде у Daewoo отказали тормоза: он серьезно травмировал пешехода

В Лиде водитель Daewoo сбил на переходе мужчину. Пострадавший в реанимации. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Авария произошла днем 16 июня. По информации ГАИ, мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и вел рядом с собой велосипед. В какой-то момент на него совершил наезд автомобиль Daewoo, у которого, предварительно, разорвался тормозной шланг заднего левого колеса.





В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Возбуждено уголовное дело. По факту аварии проводится проверка.