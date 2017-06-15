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Лукашенко: Терпеть не могу лежать на пляже и загорать
16.06.2017 17:10 — Разное | Ежедневник
фото: Belaruspartisan.org
Белорусский президент рассказал, как проводит отпуска.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в беседе с журналистами во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника рассказал о своем отношении к отпуску и отдыху, передает
"У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать", - сказал он. Президент подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решение важных вопросов.Что касается отдыха, Александр Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море. "Во-первых, я не люблю теплую погоду. Вообще терпеть не могу. Отдых - это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо", - сказал он.
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Белорусский президент рассказал, как проводит отпуска.
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