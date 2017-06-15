На трассе М4 Mercedes сбил двух лосей: животные погибли, водитель травмирован

На трассе М4 Минск — Могилев Mercedes насмерть сбил двух лосей. Об этом сообщили в ОГАИ Белыничского РОВД.



Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

Авария произошла в ночь на 16 июня. По предварительной информации, 48-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе М4 и на 178-м километре дороги совершил наезд на внезапно выбежавших на проезжую часть лосей.



Фото: ОГАИ Белыничского РОВД

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Животные погибли.

По факту аварии проводится проверка.