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На трассе М4 Mercedes сбил двух лосей: животные погибли, водитель травмирован
На трассе М4 Минск — Могилев Mercedes насмерть сбил двух лосей. Об этом
Авария произошла в ночь на 16 июня. По предварительной информации, 48-летний водитель Mercedes-Benz ехал по трассе М4 и на 178-м километре дороги совершил наезд на внезапно выбежавших на проезжую часть лосей.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Животные погибли.
По факту аварии проводится проверка.
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Авария произошла в ночь на 16 июня.
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