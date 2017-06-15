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Почему крупные банки перестали работать с карточками БСБ Банка

16.06.2017 17:26 — Разное | Tut.by  
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«В магазине „Корона“ в торговом центре „Замок“ по громкой связи передали объявление о том, что покупатели не смогут расплатиться по картам БСБ Банка», — сообщили читатели в редакцию FINANCE.TUT.BY. Выяснилось, что некоторые банки перестали работать с карточками БСБ Банка. FINANCE.TUT.BY уточнил, почему банки пошли на такой шаг.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Действительно, проведение платежей по карточкам зависит от банка-эквайера (банк, который взаимодействует с точками обслуживания карточек: терминалами и банкоматами — прим. FINANCE.TUT.BY) и работы процессингового центра, — уточнили в отделе маркетинга «Табак-инвест» (сеть ТЦ «Корона» и ТЦ «Замок»). — В случае, когда платежи не проходят по картам более 2−3 раз на разных кассах, для удобства покупателей идет оповещение об этом по внутреннему радио.

Банком-эквайером в торговом центре «Замок» является БПС-Сбербанк. Решение о приостановке обслуживания банковских платежных карт БСБ Банка там назвали «временным».

Ранее клиенты БСБ Банка жаловались на проблемы с оплатой карточкой в магазинах и на заправках. Банк озвучил причину — блокировка карточек БПС-Сбербанком, Белагропромбанком, Белинвестбанком и Приорбанком. К слову, позже последние три банка возобновили работу с карточками БСБ Банка.

В БСБ Банке также пояснили причину приостановки обслуживания карточек другими банками.

— Есть мировая практика, когда банки испытывали проблемы с ликвидностью. Когда происходит одномоментное снятие денег вкладчиков, возникает серьезное давление на ликвидность. Расчеты в системе VISA происходят с задержкой. И если у одного банка возникают проблемы, то другие банки не видят по нему оперативную информацию, что и произошло в данном случае, — рассказал FINANCE.TUT.BY директор по развитию БСБ Банка Константин Титов.

В одном из банка рассказали, что в таких ситуациях как с БСБ Банком обычно приостанавливают работу с карточками «для минимизации рисков и поддержания качества обслуживания своих клиентов», при этом «такого рода профилактические меры проводят многие крупные банки страны».

В Нацбанке действия банков, заблокировавших операции по картам БСБ Банка, не считают неправомочными: эти моменты регламентируются договорными отношениями между банками.

 
 
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Некоторые банки перестали работать с карточками БСБ Банка. FINANCE.TUT.BY уточнил, почему банки пошли на такой шаг.

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