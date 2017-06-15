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Снова в минусе. Реальные доходы белорусов продолжают падать
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падать. В январе-апреле нынешнего года этот показатель сократился на 1,5% к аналогичному периоду 2016 года,
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,7%.
Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего 2017 года. В январе их реальные располагаемые доходы упали на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,2%, в
В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-апреле этот года сократились на 1,5% к аналогичному периоду 2016 года.
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