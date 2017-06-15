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Снова в минусе. Реальные доходы белорусов продолжают падать

16.06.2017 17:23 — Разное | Tut.by  
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падать. В январе-апреле нынешнего года этот показатель сократился на 1,5% к аналогичному периоду 2016 года, сообщает Белстат.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан.
Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,7%.

Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего 2017 года. В январе их реальные располагаемые доходы упали на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.

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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе-апреле этот года сократились на 1,5% к аналогичному периоду 2016 года.

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