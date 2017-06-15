Маленькая двушка с нетривиальными решениями

Для Адриена это первая квартира. Площадь 40 кв. м, казалось, не позволяла реализовать все замыслы заказчика: помимо полноценной спальни ему хотелось организовать просторную изолированную кухню и вместительную столовую. Архитектор Сириель Бенэм придумала для него проект, где кухня буквально «раскрывается» в сторону комнаты.





Houzz О проекте

Место: Леваллуа-Перре, Франция

Размер: 40 кв. м (две комнаты и ванная)

Кто здесь живет: Молодой человек

Автор проекта: Сириель Бенэм (Cyrielle Benaïm), Bän Architecture









Больше всего работ потребовалось провести в гостиной. Сначала демонтировали стену между гостиной и кухней — изначально она отделяла помещения друг от друга. «Когда мы снесли стену, обнажилась труба отопления. Она прямо посреди комнаты, как видно на фото», — рассказывает архитектор. «Мы зашили трубу в деревянную стойку, чтобы она вписалась в пространство и даже стала структурным элементом», — продолжает Сириель.





Теперь 20 кв. м пространства занимают кухня, столовая и гостиная. Кухню при желании можно «открыть», чтобы хозяин мог принимать гостей в увеличенном пространстве гостиной. «Проблема была в том, как разместить обеденный стол, где хватило бы места всем гостям», — вспоминает автор проекта. Главным акцентом кухни стал мебельный ансамбль — разделитель пространства, прилавок и обеденный стол.









Опора, в которую зашита труба отопления, — составная часть затейливого мебельного ансамбля, отделяющего кухню от остального пространства. «Мы разработали систему раздвижной стеклянной стены, которую можно открыть, когда в дом приходят гости», — комментирует Сириель.





Окна двигаются по рельсам. По словам архитектора, «сложнее всего было установить и довести до ума все подвижные части. Речь шла буквально о миллиметровой точности».

Когда окно открыто, основание служит стойкой, за которой хозяину удобно общаться со своими гостями. Стойка может выезжать на колесиках и в разложенном виде превращаться в обеденный стол. Для стабильности два колесика из четырех под подвижной стойкой зафиксировали стопорами.





Для покрытия пола и защиты от брызг архитектор выбрала цементную плитку. «Это разумный выбор, — уверена Сириель. — Производитель обычно предлагает на пару плиток больше; оставшиеся экземпляры мы использовали для кухонного фартука».





Купленный в ИКЕА кухонный гарнитур пришлось приводить в соответствии с особенностями помещения. «Так как окно находится довольно глубоко, то сложно было найти подходящий по размеру кран, который не мешал бы открывать створки», — объясняет архитектор.





Встроенный шкаф в прихожей Сириель выполнила в одном стиле с кухонным ансамблем, придав цельность интерьеру. На противоположной стороне архитектор разместила еще один встроенный шкаф — дополнительное место для хранения.







В квартире есть отдельная спальня (за стеной с телевизором). Из нее можно было выйти на маленький балкон. Перед архитектором стояла задача создать уютную комнату для двоих и организовать места для хранения.





Стенка винного цвета придает гостиной изящный и в то же время «мужской» облик. Она перекликается с плиткой в кухне. Другие стены остались белыми. Стенные полки — это система на рельсах. «Уголки можно с легкостью менять, варьируя промежутки или позицию полок», — говорит Сириель.В квартире есть отдельная спальня (за стеной с телевизором). Из нее можно было выйти на маленький балкон. Перед архитектором стояла задача создать уютную комнату для двоих и организовать места для хранения.

Благодаря двери на террасу эта комната получилась светлой. И архитекторы без опаски выбрали насыщенный синий цвет для стен.





Из-за недостатка места полки у кровати не очень глубокие, но отлично подходят для хранения хозяйской коллекции японских комиксов манга.

Благодаря продуманному пространственному решению с открытой прихожей, кухней и универсальной встроенной мебелью квартира кажется больше, а хозяин может трансформировать интерьер в зависимости от ситуации.