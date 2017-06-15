Минприроды о БелАЭС: мы продолжаем предлагать Литве экспертный диалог /

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг 15 мая парламент Литвы постановил, что БелАЭС, строящаяся в Гродненской области, несет "угрозу для национальной безопасности" Литовской республики. Такую информацию распространила пресс-служба литовского парламента.

"С точки зрения министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды наша самая главная цель — сделать один из важнейших проектов страны экологически безопасным как для граждан республики Беларусь, так и для наших соседей", — отметила Малкина.



© Sputnik Виктор Толочко Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности

Республика Беларусь предприняла все возможные усилия для того, чтобы с шестого совещания сторон иметь существенный прогресс в обеспечении открытости своих действий, сообщила первый заместитель министра.

"Мы продолжаем предлагать литовским коллегам экспертный диалог по данному вопросу. Нам бы очень хотелось, чтобы опасения в части экономического аспекта данного проекта не были подтверждены на дальнейших этапах нашего сотрудничества", — сказала Малкина.

Любая конфронтация может быть завершена только путем диалога, все остальные действия всегда завершатся фиаско, констатировала первый заместитель министра.

Комментарий первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ии Малкиной слушайте на радио Sputnik Беларусь.