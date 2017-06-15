Минское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя молодыми форвардами — Русланом Васильчуком и Егором Вороновым.





19-летний Руслан Васильчук в прошлом сезоне провел за «Динамо-Молодечно» 34 матча в Экстралиге, в которых набрал 14 (10+4) очков. Кроме того, нападающий выступал за сборную Беларуси U-20 на чемпионате мира в первом дивизионе и помог команде вернуться в элитный дивизион. В 5 матчах Руслан набрал 10 (6+4) очка, и стал лучшим игроком турнира по показателю «плюс/минус» с показателем «+7».





23-летний Егор Воронов играет в системе динамовских команд уже четыре сезона. С 2013 по 2015 год Егор выступал в МХЛ за «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на его счету 109 сыгранных матчей и 41 (24+17) набранное очко. После расформирования команды Егор отправился в «Динамо-Молодечно», где за два сезона провел 83 матча и набрал 49 (28+21) очков.