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Минское "Динамо" пригласило на просмотр двух молодых форвардов

16.06.2017 17:27 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» заключило пробные контракты с двумя молодыми форвардами — Русланом Васильчуком и Егором Вороновым.


19-летний Руслан Васильчук в прошлом сезоне провел за «Динамо-Молодечно» 34 матча в Экстралиге, в которых набрал 14 (10+4) очков. Кроме того, нападающий выступал за сборную Беларуси U-20 на чемпионате мира в первом дивизионе и помог команде вернуться в элитный дивизион. В 5 матчах Руслан набрал 10 (6+4) очка, и стал лучшим игроком турнира по показателю «плюс/минус» с показателем «+7».


23-летний Егор Воронов играет в системе динамовских команд уже четыре сезона. С 2013 по 2015 год Егор выступал в МХЛ за «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на его счету 109 сыгранных матчей и 41 (24+17) набранное очко. После расформирования команды Егор отправился в «Динамо-Молодечно», где за два сезона провел 83 матча и набрал 49 (28+21) очков.

 
 
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Минское "Динамо" заключило пробные контракты с двумя молодыми форвардами - Русланом Васильчуком и Егором Вороновым.

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