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Итоги недели: санкции Трампа, ОДКБ, ответы Путина и судьба Осмоловки

16.06.2017 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Наиболее заметные события уходящей недели в стране и мире ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев обсудил с политическим экспертом Алексеем Дзермантом.

На уходящей неделе президент США Дональд Трамп продлил на год санкции, введенные еще в 2006 году президентом Джорджем Бушем-младшим в отношении некоторых представителей белорусских властей.  Кроме того, американский конгресс проголосовал за ужесточение санкций и в отношении России.

Итоги недели: санкции Трампа, ОДКБ, ответы Путина и судьба Осмоловки
© Sputnik/ Роман Шантар
Санкции против Беларуси Трамп продлил еще на год

"Несмотря на надежды и российского, и белорусского руководства на то, что с приходом новой администрации наши отношения как-то улучшатся, мы видим, что все-таки администрация Трампа связана по рукам тем консервативным большинством, которое относится к нам с некоторой предубежденностью. Американская машина имеет свою инерцию, и ее так просто не изменить", — отметил Дзермант.

Также на уходящей неделе в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с секретарями советов безопасности 6 стран ОДКБ, в ходе которой президент Беларуси обозначил приоритетные задачи организации и подчеркнул, что все проблемы, возникающие в регионе, необходимо решать собственными силами, без влияния других государств.

"Президент озвучил некоторые разведданные, которые ему поступают о беспилотниках, накапливании сил НАТО, это все не остается без внимания. Не надо думать, что эти учения (на западных границах Союзного государства ред.)  - это потешные войны. Там серьезные силы разворачиваются, и страны Балтии и Польша пытаются привлечь все больше этих сил, финансов и потенциала НАТО на свою территорию, и мы не можем не реагировать, тем более что неадекватная реакция идет на наши учения", — отметил Дзермант.

Далее собеседники в студии обратили внимание на состоявшуюся в четверг традиционную прямую линию Владимира Путина, в ходе которой прозвучали важные заявления президента России по многим сферам.  

Итоги недели: санкции Трампа, ОДКБ, ответы Путина и судьба Осмоловки
© Sputnik Михаил Климентьев
Путин похвалил Порошенко за интерес к стихам Лермонтова

"Я заметил определенный контраст, даже полярность. Повестка социально-экономическая, внутренняя для России, конечно, она вопиющая. Вопросы, которые задавали президенту и с нецелевым использованием средств, и с проколами в социальном обеспечении, пособиями, зарплатами — это самая болевая точка для России. И видно было, что для президента это боль, но система российская такова, что одних желаний президента мало. Нужно менять систему", — отметил политолог.

Собеседники в студии не обошли вниманием и дальнейшую судьбу минского района Осмоловка, которая сейчас зависит от результатов общественного обсуждения проекта застройки. По одному из вариантов застройки, двухэтажные дома в районе улиц Богдановича, Киселева, Куйбышева и Коммунистической могут быть снесены, и на их месте появятся многоэтажные здания с подземными автостоянками.

"Есть ли концепция развития города в плане сохранения некого наследия? Допустим, тот же проспект Независимости, разбавленный зданием отеля возле цирка? Если концепция есть, то мы все-таки должны сохранять эти точки символические, связанные с развитием Минска, особенно послевоенным. Если же мы облик Минска меняем, причем непонятно в какую сторону, тогда тоже нужна концепция, куда мы движемся", — резюмировал Дзермант.

Полную версию беседы с политическим экспертом Алексеем Дзермантом об основных событиях уходящей недели слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Продление американских санкций в отношении России и Беларуси, встреча Лукашенко с секретарями совбезов ОДКБ, прямая линия Путина и судьба Осмоловки ― в обзоре...

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