МИНСК, 16 июн – Sputnik. Белорусские профессиональные водители смогут работать в России с национальными водительскими правами, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.



© Sputnik Кирилл Каллиников Российские депутаты вступились за белорусских водителей

В России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям – гражданам других государств работать в российских организациях по национальным водительским удостоверениям. В связи с этим многие белорусские граждане, трудящиеся в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы.

"Принято решение о признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства", – сказал Кобяков журналистам по итогам заседания Союзного Совмина в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщал Sputnik, в среду Госдума РФ приняла обращение к премьер-министру РФ Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Беларуси на трудоустройство в России в связи со вступившим в силу федеральным законом о запрете на работу профессиональных водителей с иностранными водительскими правами.

Тогда же в посольстве РФ в Беларуси заявили, что на заседании Союзного Совмина будет принят временный акт, дающий белорусским водителям право работать в РФ с национальными правами. Как ожидается, осенью Госдума РФ примет поправку, дающую такие же права гражданам всех стран ЕАЭС.