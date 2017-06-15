|
Белорусские водители смогут работать в РФ по "родным" правам
16.06.2017 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Белорусские профессиональные водители смогут работать в России с национальными водительскими правами, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
© Sputnik Кирилл Каллиников
В России с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, который запрещает профессиональным водителям – гражданам других государств работать в российских организациях по национальным водительским удостоверениям. В связи с этим многие белорусские граждане, трудящиеся в транспортных и иных компаниях в РФ, лишились работы.
"Принято решение о признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства", – сказал Кобяков журналистам по итогам заседания Союзного Совмина в Санкт-Петербурге.
Как ранее сообщал Sputnik, в среду Госдума РФ
Тогда же в посольстве РФ в Беларуси заявили, что на заседании Союзного Совмина будет принят временный акт, дающий белорусским водителям право работать в РФ с национальными правами. Как ожидается, осенью Госдума РФ примет поправку, дающую такие же права гражданам всех стран ЕАЭС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Союзный Совмин принял решение, по которому федеральный закон РФ не будет распространяться на белорусских сотрудников российских транспортных компаний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии