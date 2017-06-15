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В Гродно VW самопроизвольно проехал около 500 метров и попал в ДТП. Догонявший авто водитель умер
Инцидент произошел днем 16 июня на улице Горького в областном центре. Об этом
— Несколько сотен метров машина катилась без водителя. По ходу своего движения она столкнулась с автобусом МАЗ, водитель которого собирался совершить левый поворот. Остановился автомобиль только после наезда на металлическое ограждение на разделительной полосе, — рассказали в ГАИ.
Как сообщили «
После того, как автомобиль врезался в разделительное ограждение, к нему как раз подоспел водитель, но внезапно почувствовал себя плохо. Очевидцы пытались ему помочь, однако через 20 минут он умер.
По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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Инцидент произошел днем 16 июня на улице Горького в областном центе.
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