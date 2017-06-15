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В Гродно VW самопроизвольно проехал около 500 метров и попал в ДТП. Догонявший авто водитель умер

16.06.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел днем 16 июня на улице Горького в областном центре. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ Гродно

— Несколько сотен метров машина катилась без водителя. По ходу своего движения она столкнулась с автобусом МАЗ, водитель которого собирался совершить левый поворот. Остановился автомобиль только после наезда на металлическое ограждение на разделительной полосе, — рассказали в ГАИ.

Как сообщили «АвтоГродно» очевидцы, все это время за автомобилем бежал владелец. Он постоянно пытался открыть дверь легковушки и запрыгнуть в нее, но скорость VW была слишком высока. В один момент мужчина успел открыть водительскую дверь автомобиля, но запрыгнуть не смог.


Фото: ГАИ Гродно

После того, как автомобиль врезался в разделительное ограждение, к нему как раз подоспел водитель, но внезапно почувствовал себя плохо. Очевидцы пытались ему помочь, однако через 20 минут он умер.

По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

 
Теги: Гродно
 
 
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Инцидент произошел днем 16 июня на улице Горького в областном центе.

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