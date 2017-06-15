В Гродно VW самопроизвольно проехал около 500 метров и попал в ДТП. Догонявший авто водитель умер

Инцидент произошел днем 16 июня на улице Горького в областном центре. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ Гродно

— Несколько сотен метров машина катилась без водителя. По ходу своего движения она столкнулась с автобусом МАЗ, водитель которого собирался совершить левый поворот. Остановился автомобиль только после наезда на металлическое ограждение на разделительной полосе, — рассказали в ГАИ.

Как сообщили « АвтоГродно » очевидцы, все это время за автомобилем бежал владелец. Он постоянно пытался открыть дверь легковушки и запрыгнуть в нее, но скорость VW была слишком высока. В один момент мужчина успел открыть водительскую дверь автомобиля, но запрыгнуть не смог.



Фото: ГАИ Гродно

После того, как автомобиль врезался в разделительное ограждение, к нему как раз подоспел водитель, но внезапно почувствовал себя плохо. Очевидцы пытались ему помочь, однако через 20 минут он умер.

По факту произошедшего проводится проверка. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.