В Светлогорске хакеры взломали сервер районной больницы, требуя выкуп за разблокировку информации

За две минуты вредоносной компьютерной программой было зашифровано более 13 тысяч файлов сервера. Для расшифровки злоумышленник потребовал выплату в сумме 2,7 тысячи долларов, сообщает ranak.by .



Фото: ranak.by

На компьютерном сервере больницы была установлена лицензионная операционная система с выходом в интернет и статическим IP-адресом. Хакеры сканируя сеть обнаружили данный сервер и обратили внимание на отсутствие его защиты, а также наличие доступа к протоколу удаленного рабочего стола.

После хакерской атаки в каждом каталоге был создан текстовый документ с объяснением: разблокировать файлы можно, только выплатив определенную сумму. Самого вредоносного ПО на сервере обнаружено не было, так как после его использования оно было удалено самим злоумышленником. На данный момент зашифрованные файлы восстановлению не подлежат.

Работники ЦРБ обратились в милицию. Поврежденный сервер изъяли, а компьютерно-техническая экспертиза помогла установить IP-адреса входов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Компьютерный саботаж», ведется следствие.