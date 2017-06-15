Несколько дней назад в Минске по подозрению в неуплате 1,4 млн рублей налогов задержали молодого бизнесмена, владельца «Такси Алмаз 7788» Виктора Пузикова. AUTO.TUT.BY пообщался с водителями служб такси, в том числе и «Алмаз», которые рассказали о нелегальных перевозках, о таксистах, работающих под «черным флагом», и высказали мнение об аресте руководителя. Все они согласились говорить на условиях анонимности, поэтому имена героев материала изменены.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Елизавета отработала диспетчером в «Такси Алмаз 7788» по договору-подряда всего три недели. Уволили девушку без объяснения причин в один день, при этом, как утверждает Елизавета, за работу с ней не рассчитались.

— Мне нужен был выходной. Об этом я сообщила Алене Пузиковой (заместитель директора службы такси 7788 — прим. AUTO.TUT.BY) через СМС — по требованию руководства. День ждала ответа, но так и не получила. Подумала, наверное, выходной не дали и вышла на работу. Но мне сказали, что Алена Пузикова не могла дозвониться до меня, а потом приняла решение меня уволить. Денег за отработанные три недели я не получила.

Девушка не раз звонила Пузиковой, но поговорить с руководительницей ей так и не удалось. Решить вопрос с Виктором Пузиковым также не получилось — в его кабинет просто никого из рядовых сотрудников не пускают. Не помогло и обращение Елизаветы в комиссию по труду — помочь там ей отказались из-за того, что работала девушка по договору-подряда.

— Потом узнала, что таких как я — уволенных, в фирме было много. Вообще все диспетчеры очень молодые — от 18 до 25 лет, законов не знают и надолго там не задерживаются. Большинству говорят, что они уволены и не платят ни копейки. Штрафуют по любому поводу — опоздал (даже если предупредил), перебросился словом с коллегой, прикрыл ночью глаза, когда нет звонков. За любую провинность могли уволить. Сидели мы как в тюрьме: за закрытыми на замок дверями, а мобильные телефоны перед работой надо было сдавать.

Также диспетчеры получали особые указания при вызове такси клиентом.

— Нас предупреждали, что выдача чеков пассажиру возможна не во всех машинах. Поэтому при заказе надо уточнять у клиента, понадобится ли ему этот документ. Иногда мы даже отказывали клиентам в подаче машины из-за того, что все машины, где водители могли выдать чек, были заняты, хотя других свободных такси хватало.

Девушка говорит, что рада тому, что директора «Такси Алмаз 7788» наконец-то задержали, пусть это и не связано с нарушением трудового законодательства.

— Думаю, что его накажут, раз уж арестовали. Ну и по заслугам! Зачем же над людьми так издеваться? Если человек работает, то поступай с ним по закону. И если уж пришлось работника уволить, то рассчитайся с ним как положено.



Фото: Юлия Альгерчик

Владимир начал сотрудничать с «Такси Алмаз 7788» в 2013 году — тогда фирма набирала обороты и негативных отзывов про нее не было. Работал парень на своей машине.

— Мне к одному из партнеров «Алмаз» посоветовал устроиться друг, говорил, что там можно хорошо заработать. Действительно, поначалу заработки радовали, — рассказал парень.

Все изменилось во время Чемпионата мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году. Фирма для пассажирских перевозок приобрела несколько десятков Geely.

— С заказами от диспетчерской стало туго — основное время мы простаивали. Говорят, что заказы «сливали» водителям, которые работали на новых Geely, а еще тем, кто работал под «черным флагом» (нелегальным перевозчикам). Таксисты были недовольны.

Владимир рассказал, что были ситуации, что по вызову большой компании приезжали две машины — одна официальная, а вторая без опознавательных знаков и с белыми номерами.

— Вторая машина — это те самые нелегалы, которые потом отдавали наличные неучтенные деньги руководству. Тех водителей, которые пытались выяснить у работодателя, почему происходит «слив» заказов нелегалам, быстро увольняли.

Что касается Владимира, уйти ему пришлось через два года из-за конфликта с директором компании-партнера.

— Говорят, этот Константин — был правая рука Виктора Пузикова. Ко мне он вообще домой приехал вечером — выяснял отношения, а потом заявил, что я уволен. А на следующий день я узнал, что он на меня заявление в милицию подал якобы за то, что я у него похитил таксометр и детское кресло. Еще несколько дней мне пришлось потрепать нервы, чтобы доказать, что это не так и расстаться с этими людьми.

Владимир говорит, что рад задержанию Пузикова.

— Когда-нибудь этому должен был настать конец. Хотя сам Пузиков был человек не глупый — старался подстраховываться.



Фото: Юлия Альгерчик

Артем работает в такси около семи лет, из них около половины — под «черным флагом». И уже две недели нелегально в «Такси Алмаз 7788».

— Я, да и все другие таксисты, независимо от того, на какую службу они работают, знают, что в «Алмазе» условия для работы просто ужасные, особенно жаловались диспетчеры — их сильно прессовали, — рассказал мужчина.

Артем отметил, что текучка кадров в «Алмазе» была большая. За водителей здесь никогда не держались. Поговаривали, что на них даже собирали компромат в виде жалоб от пассажиров: если водитель по каким-то причинам не устраивал руководство, его на основании этого компромата и увольняли.

Артем утверждает, что в Минске не только в «Алмазе» водители работают под «черным флагом». Но доказать связь конкретного таксиста-нелегала с фирмой-перевозчиком практически невозможно.

— Под «черным флагом» люди работают по разным причинам: у кого-то проблемы с законом и они не могут оформиться официально, кто-то не хочет платить алименты, у кого-то вообще нет водительских прав.





— Судя по громким задержаниям, которые в последнее время происходят Беларуси, мне кажется, что Пузикова посадят. Мои коллеги относятся к этому по-разному: кто-то рад, а кто-то не очень. В основном, это те, кто работает на «Алмаз». Оно и понятно: около двух тысяч таксистов могут потерять работу, если фирму прикроют.