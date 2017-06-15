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Россия разрешила использовать водительские права, выданные в Беларуси

16.06.2017 19:24 — Разное | Tut.by  
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Россия разрешила использовать водительские права, выданные в Беларуси, для работы в стране, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.


Фото: www.euromag.ru

«Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, сообщает ТАСС.

Напомним, в России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать профессиональным водителям на территории РФ с национальными правами. Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак надеялся, что это поможет белорусам, работающим в российских транспортных компаниях, вернуться домой и закроет дефицит кадров в стране.

Однако позже посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что закон нуждается в доработке и на ближайшем заседании Совмина Союзного государства примут временный акт, исключающий требование получать российские права для белорусов.

 
 
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