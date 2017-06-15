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Россия разрешила использовать водительские права, выданные в Беларуси
Россия разрешила использовать водительские права, выданные в Беларуси, для работы в стране, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совмина Союзного государства РФ и Беларуси, сообщает ТАСС.
Напомним, в России с 1 июня вступил в силу
Однако позже посол России в Беларуси
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Разрешение начнет действовать с 1 июля 2017 года.
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