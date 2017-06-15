Мешечеку было заочно предъявлено обвинение в рамках "дела Молнара", по которому организатор преступной группировки Сергей Молнар был приговорен к 18 годам лишения свободы . Многие члены группировки, насчитывавшей более 30 человек, получили сроки.

Сам 55-летний Мешечек, который являлся главой одной из группировок, подчинявшихся Молнару, в то время, когда происходили задержания членов банды, сумел скрыться и долгое время находился за границей. Бобруйчанин умело конспирировался, однако правоохранителям все же удалось выйти на его след и задержать его в Москве .

"Банда Молнара" занималась вымогательством, разбоями, мошенничеством в сфере недвижимости и другой противозаконной деятельностью. Разработка преступной группировки велась с 2013 года.