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МВД показало, как арестовывали фигуранта "дела Молнара"

16.06.2017 19:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мешечеку было заочно предъявлено обвинение в рамках "дела Молнара", по которому организатор преступной группировки Сергей Молнар был приговорен к 18 годам лишения свободы. Многие члены группировки, насчитывавшей более 30 человек, получили сроки.

МВД показало, как арестовывали фигуранта "дела Молнара"
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Главному фигуранту "дела семнадцати" сократили срок на год

Сам 55-летний Мешечек, который являлся главой одной из группировок, подчинявшихся Молнару, в то время, когда происходили задержания членов банды, сумел скрыться и долгое время находился за границей. Бобруйчанин умело конспирировался, однако правоохранителям все же удалось выйти на его след и задержать его в Москве.

"Банда Молнара" занималась вымогательством, разбоями, мошенничеством в сфере недвижимости и другой противозаконной деятельностью. Разработка преступной группировки велась с 2013 года.

 
 
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Кадры задержания одного из членов "банды Молнара" Юрия Мешечека опубликовало МВД Беларуси. Смотрите на видео, как правоохранители штурмовали квартиру, в которой...

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