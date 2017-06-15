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МВД показало, как арестовывали фигуранта "дела Молнара"
16.06.2017 19:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Мешечеку было заочно предъявлено обвинение в рамках "дела Молнара", по которому организатор преступной группировки Сергей Молнар был
Сам 55-летний Мешечек, который являлся главой одной из группировок, подчинявшихся Молнару, в то время, когда происходили задержания членов банды, сумел скрыться и долгое время находился за границей. Бобруйчанин умело конспирировался, однако правоохранителям все же удалось выйти на его след и
"Банда Молнара" занималась вымогательством, разбоями, мошенничеством в сфере недвижимости и другой противозаконной деятельностью. Разработка преступной группировки велась с 2013 года.
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Кадры задержания одного из членов "банды Молнара" Юрия Мешечека опубликовало МВД Беларуси. Смотрите на видео, как правоохранители штурмовали квартиру, в которой...
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