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В Германии умер Гельмут Коль

16.06.2017 22:41 — Разное | Ежедневник  
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В Германии умер Гельмут Коль

Коль умер сегодня, в пятницу, в 9:15 утра у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Ему было 87 лет.

Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год. Он — единственный политик в современной истории Германии, который занимал эту должность четыре срока подряд, пишет РИА "Новости".


Глава ФРГ Коль вошел в историю как "канцлер воссоединения": он сыграл огромную роль в процессе создания Европейского союза, объединении Германии и прекращении холодной войны.

Будущий политик родился в 1930 году в городе Людвигсхафене на западе Германии. В конце Второй мировой войны был призван в ряды вермахта, но участия в боевых действиях не принимал.

В 1950 году поступил в университет во Франкфурте-на-Майне, где изучал юриспруденцию и историю, в 1951 году продолжил обучение в университете Гейдельберга. После его окончания в 1956–1958 годах работал научным сотрудником в Институте имени Альфреда Вебера. В 1958 году защитил диссертацию и получил ученую степень.

Еще учась в школе, в 1947 году Коль вступил в Христианско-демократический союз (ХДС) — партию, объединившую протестантов и католиков. В 1973 году он стал председателем ХДС.

В сентябре 1984 года состоялась встреча Коля и президента Франции Франсуа Миттерана. Лидеры двух стран прибыли в Вердены, на место одной из крупнейших битв Первой мировой войны, чтобы почтить память павших солдат. Фотография их рукопожатия стала символом примирения немцев и французов. Эта встреча оказалась заметным шагом на пути к подписанию Маастрихского договора, который положил начало Европейскому союзу.

В 1989 году после падения Берлинской стены Коль выступил с инициативой о воссоединении Германии, которое произошло в октябре 1990 года.

Гельмут Коль — автор нескольких книг, посвященных истории Германии. Он был награжден немецкими и иностранными орденами.

Правящая в ФРГ партия ХДС скорбит в связи с кончиной экс-канцлера, говорится на официальной странице союза в Twitter.

 
 
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Коль умер сегодня, в пятницу, в 9:15 утра у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн. Ему было 87 лет.

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