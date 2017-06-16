21-летний гонщик «Минска» Антон Ивашкин занял второе место на стартовом этапе трехдневной гонки «Тур Сербии».



Tour de Serbia

После одного из подъемов 140-километровой дистанции сформировалась первая группа из 25 гонщиков, в которую отобрались два гонщика из белорусской столицы. На финише этапа именно эта группа разыграла первое место. В спринте Ивашкин лишь несколько сантиметров уступил победителю этапа — аргентинцу Уго Веласкесу из румынского клуба «Тушнад».

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Константин Клименков финишировал 7-м, Сергей Попок — 34-м (+9.51), Роман Романов — 57-м (+9.51), Михаил Шеметов — 71-м (+10.01).

После первого этапа Антон Ивашкин лидирует в молодежном зачете.

В субботу гонщиков ожидает этап длиной в 146 километров с финишем в гору.