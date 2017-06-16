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СМИ сообщили о желании Роналду покинуть "Реал"

16.06.2017 23:27 — Разное | Tut.by  
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен покинуть испанскую команду. Об этом сообщает A Bola.


Фото: Reuters

Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно. Игрок уже проинформировал президента «королевского клуба» Флорентино Переса, что собирается уйти из команды.

13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры».

Роналду и его юрист Антонио Лобо Хавьер отвергли обвинения.

12 июня сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальца. Англичане готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.

 
 
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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен покинуть испанскую команду. Об этом сообщает A Bola.

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