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На трассе М1 в Борисовском районе УАЗ протаранил колонну байкеров: пострадали четверо

16.06.2017 22:33 — Разное | Tut.by  
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По меньшей мере четыре мотоциклиста пострадали в ДТП, которое произошло 16 июня, около 19.30, в Борисовском районе.


Фото: «Типичный Борисов», vk.com

Как сообщают очевидцы, на 434-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ, около развязки Борисов — Березино, УАЗ протаранил колонну байкеров, которая ехала в направлении Борисова.


Фото: «Типичный Борисов», vk.com

В результате ДТП пострадали по меньшей мере четверо мотоциклистов, трое из них, по предварительной информации, получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение больницы.

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Видео: «Байкеры Беларуси. Мотосообщество», vk.com

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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