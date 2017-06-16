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На трассе М1 в Борисовском районе УАЗ протаранил колонну байкеров: пострадали четверо
По меньшей мере четыре мотоциклиста пострадали в ДТП, которое произошло 16 июня, около 19.30, в Борисовском районе.
Как сообщают очевидцы, на 434-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ, около развязки Борисов — Березино, УАЗ протаранил колонну байкеров, которая ехала в направлении Борисова.
В результате ДТП пострадали по меньшей мере четверо мотоциклистов, трое из них, по предварительной информации, получили тяжелые травмы и были доставлены в реанимационное отделение больницы.
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Видео:
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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