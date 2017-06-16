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Белорусским водителям разрешили работать в РФ со своими правами

16.06.2017 19:37 — Разное | БДГ  
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Российские права белорусским водителям для работы в России уже получать не нужно.

Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по итогам заседания Совмина Союзного государства. Он сообщил, что принято решение о признании белорусских удостоверений на территории всего СГ.

Кобяков напомнил, что в РФ с 1 июня нынешнего года вступил в силу закон о запрете работы профессиональных водителей иностранных граждан на территории России с национальными правами. Водители должны были получать российские удостоверения.

На заседании Совмина СГ глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что среди принятых решений есть и пункт о водительских правах. После 1 июня, уточнил он, белорусы смогут работать в России по своим национальным правам.

Напомним, законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями, был внесен в Госдуму в конце апреля 2017 года.

 
 
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Российские права белорусским водителям для работы в России уже получать не нужно.

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