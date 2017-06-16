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Белорусским водителям разрешили работать в РФ со своими правами
Российские права белорусским водителям для работы в России уже получать не нужно.
Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков по итогам заседания Совмина Союзного государства. Он сообщил, что принято решение о признании белорусских удостоверений на территории всего СГ.
Кобяков напомнил, что в РФ с 1 июня нынешнего года вступил в силу закон о запрете работы профессиональных водителей иностранных граждан на территории России с национальными правами. Водители должны были получать российские удостоверения.
На заседании Совмина СГ глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что среди принятых решений есть и пункт о водительских правах. После 1 июня, уточнил он, белорусы смогут работать в России по своим национальным правам.
Напомним, законопроект, позволяющий водителям и таксистам из Беларуси работать в России с национальными водительскими удостоверениями,
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Российские права белорусским водителям для работы в России уже получать не нужно.
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