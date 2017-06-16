Богатые vs бедные: 10 главных отличий мышления

Считается, что материальное положение человека во многом определяют его убеждения. Мы нашли 10 ключевых различий в мышлении богатых и бедных людей.



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1. Скептицизм vs доверие

Бедные люди чаще всего скептически относятся к вещам. Они убеждены в том, что люди не могут заработать большие деньги. Вы думаете, что ваш работодатель платит маленькую зарплату? Плохая новость — вы концентрируетесь на негативе. С таким подходом вы всегда будете недовольны.

Богатые люди чаще доверяют другим. Это позволяет им вкладывать деньги и зарабатывать на этом. Богатые думают не о том, что потеряют свои накопления, а о том, как можно побольше на них заработать.

2. Проблемы vs решения

Бедные люди обычно находятся в плохом настроении. Действительно, сложно радоваться, когда денег не хватает. Но дело в том, что бедные люди видят проблемы, а не их решения, ищут объяснения, почему у них не получается. Например, они обвиняют правительство в нехватке рабочих мест или просто осуждают других людей.

Богатых людей также касаются проблемы, но они склонны брать ответственность на себя и устранять трудности. Они знают, что жизнь готовит им много препятствий, но они хотят справляться с ними и добиваться успеха.

3. Они vs мы

Работая в коллективе, бедные люди отделяют себя от компании. Они не готовы быть единым целым вместе со своей средой. Богатые мыслят в категории «мы». Они верят в коллективную работу. И это приводит к успеху.

Представьте ситуацию — в ресторане вам подали не то блюдо. Официант c мышлением «они», в ответ на жалобу ответит, что виноват повар, администратор или вообще вы сами. Человек с мышлением «мы» принесет извинения от лица ресторана и предложит чай или кофе в качестве комплимента. Кому из них вы бы оставили чаевые?

4. Предположения vs вопросы

Бедные люди боятся спрашивать, поэтому из-за недостатка информации они постоянно что-то предполагают. Это ведет к ошибкам и заставляет их сдаваться. Например, они сомневаются, что смогут найти высокооплачиваемую работу, поэтому не видят смысла ее искать. Отсутствие вопросов ухудшает их положение.

С другой стороны, привычка задавать правильные вопросы дает богатым людям дополнительные шансы на успех. Например, «а что, если я спрошу об интересных вакансиях в этой компании?», «что, если я просто напишу в кадровый отдел письмо и там будет открытая вакансия?». Настроенные на успех люди, видят потенциал во всем и не закрываются от возможностей предположениями.

5. Важность денег vs важность времени

Бедные люди верят в то, что залог успеха заключается в умении работать много. Вопрос нехватки денег для них решается увеличением часов работы. Они забывают о том, что важно работать не 24 часа в сутки, а головой, то есть наиболее эффективно распределять своё время.

Самый ценный ресурс для богатых людей — это время. Они концентрируются на самом важном и меньше тратят времени на то, чтобы просто чего-то заработать. Они получают удовольствие от работы, и это приносит им ещё больше денег.

6. Критика vs благодарность

Жалобы и критика — общая черта мышления человека, который беден. Скорее всего, это черта передается из поколения в поколение. Небогатые люди склонны смотреть на мир с обидой, позитивное мышление им дается тяжело.

Богатые люди чаще благодарят других за возможности и помощь. Они используют позитивный образ мышления, который приводит к изобилию. Успешные люди видят благодарности судьбы даже в том, что бедные считают ужасным.

7. Соревнование vs творчество

Бедные люди чаще конкурируют. Они видят, что делают другие люди и пытаются подражать им. Они находятся в «замкнутой коробке» и имеют ограниченное мышление, поскольку не пытаются придумать что-то свое.

Успешные люди способны добиваться успеха без соперничества с другими. Они просто придумывают что-то новое, чего нет у других, и лидируют без конкурентов.

8. Советы любителей vs советы экспертов

Все ищут советы, чтобы решить свои проблемы. Бедные люди стараются сэкономить и получить хороший совет бесплатно. В такой ситуации велика вероятность ошибки, поэтому бедный человек пойдет по ложному пути.

Богатые или успешные люди всегда ищут экспертов и тратят деньги на то, чтобы получить самый полезный совет или рекомендацию. Так они могут лучше разобраться в проблеме и больше заработать. В результате траты на экспертов становятся хорошей инвестицией.

9. Самый дешевый способ vs самый лучший

Как и в предыдущем пункте, бедные люди будут стараться найти самый дешёвый способ в любом деле. Например, купить дешевую одежду. Она может быть неприглядной или некачественной. В итоге придется купить что-то еще.

Богатые люди нацелены на инвестирование в самые лучшие способы решения проблем. Например, если им нужна одежда, то они постараются купить ее из качественного материала и хорошего бренда, чтобы вещь прослужила долго.

10. Хаос vs концентрация

Бедные люди склонны отвлекаться на просмотр телевизора или другие цифровые развлечения, что отнимает у них время на инвестирование в рост и собственное развитие. Они меньше читают книги и реже ходят на различные курсы, предпочитая им отдых.

Успешные люди концентрируются на цели и стараются посещать мероприятия, которые помогут в их развитии. Знания — это сила, которая может привести к успеху. По этой причине богатые люди редко смотрят телевизор и меньше тратят время на развлечения.

Выводы

Не имеет значения, в каком городе вы родились и сколько у вас денег. Важен ваш взгляд на жизнь и мышление. Попробуйте думать, как это делают богатые люди, и увидите, что пойдете по их пути.

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