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В четыре года Софья Войтко впервые встала на коньки, к одиннадцати — занимает второе место в стране по фигурному катанию на коньках среди девочек своего возраста (2005 год рождения). Юная фигуристка обожает математику и три раза перечитывала Гарри Поттера. А еще у Сони есть большая спортивная мечта, но ее она предпочитает не озвучивать — «не сбудется». Хотя кроме суеверий есть тут и другие причины, почему об олимпийском золоте девочка говорит так несмело.

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«Не хочется, чтобы нас рассматривали как нуждающихся»

— Соня понимает, что для нас это все дорого. Она постоянно твердит: «Хочу быстрее пойти работать и самой оплачивать тренировки, сборы, соревнования», — рассказывает мама Софьи Ольга. — Но мы ей говорим: пока твоя работа — это хорошая учеба и результаты в спорте.

Разговор на столь щепетильную тему — тему денег — Ольге и Николаю (папе 11-летней фигуристки) дается нелегко.



Софья Войтко

— Не хочется, чтобы нас рассматривали как нуждающихся. Ведь сложности у нас есть только с финансовым обеспечением тренировочного процесса Сони. Понимаю, что мы не первая и не последняя «такая семья», но не воспользоваться шансом просто не могли, — вступает в беседу Николай.



Соня с родителями

Возможностью Ольга и Николай называют знакомство с участницей проекта «Леди Босс — 2017» Надеждой Ручановой. Встреча произошла на благотворительной фотовыставке в рамках конкурса.

— Заявку на участие в фотовыставке втайне от всех отправила бабушка Сони. Не знаю, на что она рассчитывала, ведь по условиям мы абсолютно не проходили: приглашались девочки 15−16 лет из неблагополучных семей, детских домов, социальных приютов. Но случилось чудо! По-другому это не назовешь! Надежда и Софья просто нашли друг друга. Что может объединить 11-летнюю девочку и успешную леди-босс? Любовь к красоте, фигурному катанию и делу, которым ты занимаешься. Знаете, Соня и Надежда так похожи. Не внешне, конечно, а характером. Думаю, из дочки получилась бы неплохая бизнесвумен, а Надежда с легкостью могла бы занять достойное место в мире большого спорта, — улыбаясь, предполагает Ольга.









«Однажды за 4 минуты зашнуровалась! Это был мой рекорд»

— Соня, тебе не пора шнуроваться? — кинул в адрес дочери Николай. — Сегодня день не менее ответственный, чем соревнования.

— А я уже, пап. Вот только еще раз все проверю! — откликается девочка.

— И вот так всегда: размотает, посмотрит, все ли надежно, и опять шнуроваться, — комментирует действия дочери папа.

— Это еще ничего. Я поначалу специально приходила за полчаса перед тренировкой и училась шнуроваться. Однажды за 4 минуты зашнуровалась! Это был мой рекорд, -улыбается фигуристка. — Все это для безопасности спортсмена. Ведь ногу подвернуть можно, мозоли натереть, если коньки неудобно сидят, — объясняет Софья.

— А есть специально обученные люди, которые шнуруют обувь фигуристов? — не удержался фотограф.

— Есть! Папа! — подхватывает Ольга. — Это сейчас Соня никому свои коньки не доверяет, а пять лет Коля этим занимался.

Софья и Надежда отправились на лед. Волновались обе. Одна боялась не оправдать ожиданий человека, который в нее поверил. Вторая — чувствовала ответственность за исполнение чужой мечты.



Софья и Надежда Ручанова





«Соня едет в Словакию на сборы. Стоимость — 1600 евро»

Мама юной фигуристки говорит, что готова часами смотреть, как катается дочь. Причем наблюдать за Соней больше любит вне соревнований: «Тут она не такая напряженная».

— Мы не планировали подаваться в большой спорт. На лед Соню привели, как и многие другие родители, чтобы здоровье подтянуть. Нам очень повезло с первым тренером. Ирина Михайловна Ширшова очень преданный своему делу человек, воспитавший не одно поколение спортсменов. Наверное, это сыграло свою роль в том, что мы остались. Дальше Ирина Михайловна передала нас своему ученику Игорю Станиславовичу Ролинскому — одному из лучших специалистов в республике. Соня в восторге от своей группы, — рассказывает Ольга.

Сегодня Софья с легкостью выполняет все двойные прыжки. А вот что касается тройных — нужно поставить правильную технику. Для этого и спортсменам, и тренерам необходимо перенимать опыт у зарубежных коллег по цеху.

— Сборы разные бывают и проходят раз в год. Пару лет назад российский специалист приезжал делиться опытом в Беларусь. Это просто идеальный вариант! Только подумайте: минус дорога, проживание, питание. К сожалению, подобные сборы проводятся преимущественно в тех странах, где высок интерес к фигурному катанию, где инфраструктура позволяет размещать приезжающих спортсменов с минимальными затратами. Сейчас Соня едет на сборы в Словакию на 21 день. Стоимость — 1600 евро. И это самый минимум: тренировки, еда, жилье. Никаких экскурсий, шопинга и прочих соблазнов! — говорит Николай.













Ольга и Николай берут под поездку в Словакию кредит. И это не первый раз. Родители признаются, что просто не успевают погашать долги перед банком до следующих сборов.

— Еще одна статья расходов — это соревнования. Мы регулярно ездим в Каунас, Ригу, Таллин. Принимаем участие в этапах Республиканского первенства по фигурному катанию на коньках «Звездочка», которые проходят в разных городах Беларуси. Всегда стараемся прибыть за день до соревнований, чтобы не «с корабля на бал». Спортсмену нужно немного времени на адаптацию. Зато после выступления мы быстро снимаем платье и тут же уезжаем, чтобы не оставаться ночевать и не платить за дневное пребывание в отеле, — объясняет Ольга.

— И такие соревнования раз в месяц проходят, а иногда и два. Например, поездка в Каунас (самый географически близкий зарубежный старт) обходится в среднем в 200 евро, — добавляет Николай.

Николай работает управляющим в салоне печати, Ольга — хореограф в детской школе танцев.













«Вы покажите результат — мы поддержим»

На высшем уровне говорят «Вы покажите результат — мы поддержим». Но показать этот результат без чьей-либо помощи практически нереально, — откровенничает Николай. - Семье со среднестатистическим доходом растить спортсмена тяжело. Особенно сейчас. Нам помогают бабушки, тети, дяди Сони.

Родители признаются, что не совсем были готовы к «цене» фигурного катания. Мол, у всех на слуху только стоимость хоккея.

— Для фигурного катания спонсоров найти проблематично. У меня, по крайней мере это не получилось. Я не знаю, насколько Федерация фигурного катания, администрации спортивных школ ведут работу в этом направлении, но прямой финансовой поддержки спортсменам в возрастной группе Сони (Advanced Novice) я не вижу. Нам предоставляется тренер, лед. Это уже немало, но для достойного результата — недостаточно, — говорит папа Софьи.









— Пропускать сборы, соревнования нельзя?

— Можно, но в таком случае мы выпадаем из обоймы, понимаете? Спортсменам нужно соревноваться не только с «местными». Ну вот представьте, вся группа уехала на сборы, а Соня осталась. Конечно, она многое упустит, — поясняет Ольга. — Сложно это все… Вот сейчас, в таком возрасте, как у Софьи, в стране очень много сильных, талантливых детей. Они выезжают на международные соревнования, и они конкурентоспособны. Но это пока. Для того чтобы и дальше «расти», необходимы постоянные сборы, тренировки. И все это нужно делать за чей-то счет.

Ольге и Николаю разговоры на тему финансов даются нелегко. Родители юной фигуристки извиняются практически за каждое слово и повторяют, что ни в коем случае не хотят никого обидеть.

— Это мы еще вам о спортивной экипировке фигуриста не рассказали, — продолжает Ольга. — Тренируемся мы в том, что есть. А вот с нарядами для соревнований такой вариант не пройдет. У Сони две программы и, соответственно, два платья. Каждое стоит около 400−500 долларов. Коньки обойдутся где-то в 500 евро. Сонины мы покупали во время сборов в Таллине, там цены ниже. В Беларуси смело процентов 30 к этой сумме можно прибавлять.









«Друзья твердят, чтобы мы бросали это непосильное дело»

— Насколько Соне хватает коньков?

— Мы всегда приговариваем, когда покупаем коньки: «Не расти, ножка!» - улыбается мама фигуристки. -А вообще, одной пары на два года где-то должно хватать. Это, конечно, индивидуально. В нынешних коньках Соня уже два сезона откаталась, следовательно, в ближайшей перспективе возникнет необходимость смены коньков.

Семья никуда не ездит отдыхать. Путешествиями Войтко называют Сонины соревнования, сборы. От идеи отдать четырехлетнего сына Марка в спорт родители открещиваются сразу: «Двоих спортсменов не потянем! Нам бы с одной разобраться!»

— Нет спортивных амбиций у меня по поводу Сони, — продолжает Ольга. - Сложно здесь о чем-то рассуждать. И причин на это много. Знаете, когда Софью на благотворительной фотовыставке проекта «Леди Босс — 2017″ спросили о ее мечте, она прижалась ко мне и шепчет: „Мама, нельзя говорить — не сбудется!“ — Но мне же ты можешь открыться? — спрашиваю я. — Боюсь, что все будут смеяться. Это очень нереальное желание. — Какое? — Как у всех спортсменов, стать олимпийской чемпионкой. Но давай я лучше скажу, что только чемпионкой Европы и мира».

— Дети становятся старше и все понимают, — подхватывает Николай. - Друзья твердят, чтобы мы бросали это непосильное дело. Но говорят это до тех пор, пока не увидят Соню на льду.





«Я помню, когда сказала „да“ фигурному катанию»

Софья хорошо учится в лингво-гуманитарной гимназии. Девочка окончила пятый класс с тремя девятками, остальные — десятки. Учителя идут навстречу юной фигуристке и закрывают глаза на пропуски уроков из-за сборов, соревнований, утренних тренировок. Но Софья все наверстывает! И еще успевает за родную гимназию на спартакиаде выступать. Однажды бежать с 9−11 классами поставили — Соня стала третьей.

— Пока мы хотим усидеть на двух стульях — перейти в спортивную школу всегда успеем. Нам нужен какой-то «запас». Фигурное катание — молодой вид спорта, к двадцати годам, когда остальные ребята только начинают задаваться вопросами карьерных перспектив, у многих фигуристов идет речь о закате спортивной карьеры. Мы, родители, обязаны развивать своего ребенка в том, к чему у нее есть склонности — учеба, спорт. Даже пока не могу сказать, в чем она лучше! Значит, нужно как-то пытаться поддерживать все на должном уровне, — считает Ольга.





— Соня просыпается в 5.30 утра. В 6.30 она уже в спортивной школе на разминке, в 7 — тренировка. Дальше занятия в гимназии. После уроков опять ледовый. Там Соня обедает и прямо в буфете делает уроки. И, заметьте, это ж заранее нужно предусмотреть, какие учебники и тетради понадобятся на завтра. Соня все с собой носит! Она, как улитка, у нее просто неподъемный портфель! — улыбается Николай. — С 16 до 19 часов вечерний блок тренировок. В таком ритме мы живем с понедельника по пятницу. Везде стараюсь возить ее на автомобиле: и время ребенка на дорогу экономится, и силы. В субботу — 2 часа тренировок. Воскресенье — выходной. Хотя именно на конец недели чаще всего выпадают соревнования.

Родители рассказывают, что Соня очень любознательна и много читает. Девочка с большим интересом наблюдает за детьми, которые умеют что-то делать лучше других. Будь то танцы, пение, чтение стихов. «Она умеет восхищаться чужими достижениями. Понимает, сколько труда за этим стоит!» — делится мама Сони.

— Я помню тот момент, когда сказала «да» фигурному катанию. Сказала и «попала»! — присоединяется к разговору юная спортсменка.

— Моменты, когда не хочется выходить на лед, вставать по утрам не тренировки бывают?

— Есть такое.

— Мама берет в руки себя, тебя?

— Нет, я сама возвращаюсь.

«Только желание самого спортсмена может сделать из него чемпиона», — добавляют Ольга и Николай.





«Человеку важно осваивать разные виды спорта»

— Я вообще считаю, что человеку очень важно осваивать разные виды спорта, особенно координационные. Это полезно и для здоровья, и для хорошей умственной работы. Особенно если ты руководитель, принимаешь серьезные решения и стресса в твоей жизни больше, чем положено, — вступает Надежда. — В 25 лет я пошла учиться плавать. Потом я освоила роликовые коньки. Единственный минус этого «спортивного совершенства» в том, что ты перестаешь отключаться и все равно думаешь о работе, проблемах, заботах. В фигурном катании все по-другому! Здесь нет границ, нет предела развитию! Ты только выучил один элемент, как появляется другой, посложнее, и ты с головой уже в нем. Лед — хороший рецепт становления! Именно поэтому мне так захотелось помочь Соне. И думаю, что не разово! Будущему нельзя помочь разово.



Надежда в Австрии

О перспективах попадания в Национальную сборную Беларуси по фигурному катанию можно говорить не ранее чем через два года, когда по возрасту Софья перейдет в юниоры. Возможно, тогда в финансовом плане что-то изменится. Пока остается только работать и работать, показывая достойный результат.





— Грустно, что первенство Беларуси по фигурному катанию на коньках «Звездочка», чемпионаты Беларуси проходят при пустых трибунах. В зале обычно сидят только мамы, папы, бабушки, дедушки. Многие считают, что дети на льду — это скучно. Все держится на чистом энтузиазме родителей и тренеров! Это игра в одни ворота, понимаете? Мы никогда не отобьем эти деньги, даже если Соня именитой спортсменкой станет. Да если честно, и не собираемся. Это не бизнес. Это просто счастье сделать своего ребенка счастливым, — подытожила Ольга.





— Соня, как катается Надежда?

— Работать есть над чем. Но для любительского уровня очень даже неплохо, — дала оценку фигуристка.

Софья говорит, что пока не знает, кем хотела/могла бы стать вне спорта. Ведь именно фигурное катание занимает не только все время девочки, но и мысли, сердце. «Она живет льдом, - откровенничает Ольга. — И пока ей сложно объяснить, что есть другой мир. Мир по ту сторону бортика».

Поездка Софьи Войтко на сборы в Словакию стала возможной благодаря финансовой поддержке компании ActiveCloud (ООО «Активные технологии») в лице директора Надежды Ручановой. Однако спорт, он не на день, не на месяц. Скоро будут новые старты, соревнования. Финансовая помощь нужна всегда. Всех неравнодушных к фигурному катанию и детским мечтам просим писать родителям юной спортсменки: ola_olka@mail.ru . И кто знает, возможно спустя время вы будете гордиться тем, что приняли участие в судьбе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Софьи Войтко.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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