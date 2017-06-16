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Рецепт на выходные: мясо с картофелем в горшочках

17.06.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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В кафе и ресторанах мясо или рыба, запеченные в горшочках, традиционно пользуются популярностью у посетителей. В чем секрет этого блюда? Вероятно, в теплоте, которая — в прямом и переносном смысле — буквально окутывает, стоит только приоткрыть крышечку. Не стоит также недооценивать качество и состав ингредиентов — всего должно быть в меру, а вкусовые акценты правильно расставлены. Предлагаем запастить горшочками для запекания и на своем примере доказать, что нет ничего лучше домашней еды.


Понадобится (для 3 горшочков):

  1. 500 г свинины (косичка)
  2. 450 г картофеля
  3. 3 моркови среднего размера
  4. 150 г лука
  5. 60 г чернослива
  6. 3 зубчика чеснока
  7. 3 лавровых листа
  8. Соль, специи по вкусу
  9. Петрушка, укроп, базилик


Как приготовить:

  1. Свиную вырезку промыть, просушить, нарезать поперек волокон на куски толщиной около 1,5 см, слегка отбить с двух сторон, посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами, затем нарезать на полоски (как для бефстроганов), выложить в эмалированную емкость и оставить на 30 минут в холодильнике, чтобы мясо замариновалось.
  2. Картофель нарезать небольшими кусочками и отварить до полуготовности в подсоленной воде.
  3. Мясо обжарить на сковороде с толстым дном сначала при высокой температуре (примерно по 1 минуте для каждой стороны), затем добавить 150 г горячей кипяченой воды, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить еще минут 10, после чего добавить нарезанную морковь, посолить, поперчить по вкусу и потушить все вместе еще 5 минут.


  1. Чернослив промыть, просушить. Очистить зубчики чеснока.
  2. Пропорционально распределить по горшочкам мясо с морковью и бульоном, чернослив, добавить по 1 зубчику чеснока, лавровый лист, затем выложить картофель, нарезанный полукольцами лук и посыпать травами. Немного посолить, поперчить. Горшочки накрыть крышками и отправить в духовку, разместив их ближе к центру.
  3. Запекать в разогретом до 200 градусов духовом шкафу примерно минут 30, затем уменьшить огонь до 180 градусов и готовить еще полчаса. Выключить газ и дать горшочкам отдохнуть.


Приятного аппетита!

 
 
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