Рецепт на выходные: мясо с картофелем в горшочках

В кафе и ресторанах мясо или рыба, запеченные в горшочках, традиционно пользуются популярностью у посетителей. В чем секрет этого блюда? Вероятно, в теплоте, которая — в прямом и переносном смысле — буквально окутывает, стоит только приоткрыть крышечку. Не стоит также недооценивать качество и состав ингредиентов — всего должно быть в меру, а вкусовые акценты правильно расставлены. Предлагаем запастить горшочками для запекания и на своем примере доказать, что нет ничего лучше домашней еды.





Понадобится (для 3 горшочков):

500 г свинины (косичка) 450 г картофеля 3 моркови среднего размера 150 г лука 60 г чернослива 3 зубчика чеснока 3 лавровых листа Соль, специи по вкусу Петрушка, укроп, базилик





Как приготовить:

Свиную вырезку промыть, просушить, нарезать поперек волокон на куски толщиной около 1,5 см, слегка отбить с двух сторон, посолить и поперчить, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать травами, затем нарезать на полоски (как для бефстроганов), выложить в эмалированную емкость и оставить на 30 минут в холодильнике, чтобы мясо замариновалось. Картофель нарезать небольшими кусочками и отварить до полуготовности в подсоленной воде. Мясо обжарить на сковороде с толстым дном сначала при высокой температуре (примерно по 1 минуте для каждой стороны), затем добавить 150 г горячей кипяченой воды, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить еще минут 10, после чего добавить нарезанную морковь, посолить, поперчить по вкусу и потушить все вместе еще 5 минут.





Чернослив промыть, просушить. Очистить зубчики чеснока. Пропорционально распределить по горшочкам мясо с морковью и бульоном, чернослив, добавить по 1 зубчику чеснока, лавровый лист, затем выложить картофель, нарезанный полукольцами лук и посыпать травами. Немного посолить, поперчить. Горшочки накрыть крышками и отправить в духовку, разместив их ближе к центру. Запекать в разогретом до 200 градусов духовом шкафу примерно минут 30, затем уменьшить огонь до 180 градусов и готовить еще полчаса. Выключить газ и дать горшочкам отдохнуть.





Приятного аппетита!