Говорят, что настоящая любовь со временем не угасает, а становится только крепче, и это точно про Дональда и Олли Кингов. Фотосессия пожилой пары, приуроченная к 68-й годовщине со дня свадьбы, покорила Сеть.





«Он не переставал рассказывать мне, как сильно он ее любит и что Бог благословил его 68 лет назад, — рассказала abcnews.go.com фотограф Пейдж Франклин . — Дональд и Олли за 68 лет не провели ни одного дня и ночи друг без друга. Это одна из самых трогательных вещей, которые я слышала».

Фотосессию для пары заказала внучка Эшли Оуэн. Она пригласила фотографа на ферму, где живут ее бабушка и дедушка, чтобы навсегда запечатлеть их отношения и заботу друг о друге.





«Я обожаю дедушку и бабушку, хотя, конечно, я предвзята, — со смехом рассказывает Эшли. — Эту фотосессию я решила организовать в большей степени для себя, потому что я не хочу, чтобы их любовь исчезла без следа».





Эшли не сразу смогла уговорить дедушку и бабушку.

«Они очень скромные и не любят фотографироваться. Им неудобно выставлять себя напоказ», — говорит внучка.





Дональду 87 лет, и всю жизнь он проработал пастырем. Олли 83 года, и в течение последних 30 лет она шьет стеганые одеяла.





«Фотографии для меня значат очень много, так же много, как и дедушка с бабушкой. На снимках они всегда будут вместе. Это очень символично, потому что и в жизни они все делают вместе», — говорит Эшли.