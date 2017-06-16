ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"И жили они долго и счастливо": трогательные фото пары, прожившей вместе 68 лет

17.06.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Говорят, что настоящая любовь со временем не угасает, а становится только крепче, и это точно про Дональда и Олли Кингов. Фотосессия пожилой пары, приуроченная к 68-й годовщине со дня свадьбы, покорила Сеть.


«Он не переставал рассказывать мне, как сильно он ее любит и что Бог благословил его 68 лет назад, — рассказала abcnews.go.com фотограф Пейдж Франклин. — Дональд и Олли за 68 лет не провели ни одного дня и ночи друг без друга. Это одна из самых трогательных вещей, которые я слышала».

Фотосессию для пары заказала внучка Эшли Оуэн. Она пригласила фотографа на ферму, где живут ее бабушка и дедушка, чтобы навсегда запечатлеть их отношения и заботу друг о друге.


«Я обожаю дедушку и бабушку, хотя, конечно, я предвзята, — со смехом рассказывает Эшли. — Эту фотосессию я решила организовать в большей степени для себя, потому что я не хочу, чтобы их любовь исчезла без следа».


Эшли не сразу смогла уговорить дедушку и бабушку.

«Они очень скромные и не любят фотографироваться. Им неудобно выставлять себя напоказ», — говорит внучка.


Дональду 87 лет, и всю жизнь он проработал пастырем. Олли 83 года, и в течение последних 30 лет она шьет стеганые одеяла.


«Фотографии для меня значат очень много, так же много, как и дедушка с бабушкой. На снимках они всегда будут вместе. Это очень символично, потому что и в жизни они все делают вместе», — говорит Эшли.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Покупая коньки, приговариваем "не расти, ножка". Родители юной фигуристки о трудностях воспитания спортсменки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика