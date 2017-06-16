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Гидромет о погоде в субботу 17 июня: небольшие дожди и тепло

17.06.2017 07:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июн – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в субботу, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в субботу 17 июня: небольшие дожди и тепло
© Pixabay
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По информации синоптиков, на выходных будет комфортная и по-летнему теплая погода, хоть не обойдется и без осадков.

"В субботу будет облачно с прояснениями, по юго-западной половине Беларуси пройду кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Синоптики также сообщили, что в течение дня воздух прогреется до +24°C, но в западных районах республики будет немного прохладнее – там температура днем составит от +15 до +18°C.

По словам собеседников Sputnik, в Минске в субботу возможен небольшой дождь, а днем термометры покажут от +21 до +23°C.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в субботу возможен небольшой дождь, а днем термометры покажут от +21 до +23°C.

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