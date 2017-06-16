Гидромет о погоде в субботу 17 июня: небольшие дожди и тепло

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в субботу, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, на выходных будет комфортная и по-летнему теплая погода, хоть не обойдется и без осадков.

"В субботу будет облачно с прояснениями, по юго-западной половине Беларуси пройду кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Синоптики также сообщили, что в течение дня воздух прогреется до +24°C, но в западных районах республики будет немного прохладнее – там температура днем составит от +15 до +18°C.

По словам собеседников Sputnik, в Минске в субботу возможен небольшой дождь, а днем термометры покажут от +21 до +23°C.