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Топ-3 летних овощных салатов в "азиатском" стиле
17.06.2017 07:40 — Разное | Sputnik Беларусь
В топ Sputnik вошли: салат "Огуречная лапша", салат "Светофор" и "Японский салат". Итак, начнем с лапши.
Огуречная лапша
Приготовленная таким образом лапша, на мой взгляд, идеально подходит как гарнир к рыбе, приготовленной в любом виде — жареной, запеченной или гриль.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Огуречная лапша
С помощью картофелечистки аккуратно и тонким слоем снимаем цедру с половины апельсина, нарезаем тонкой соломкой. Имбирь чистим и нарезаем колечками, а потом соломкой, чеснок лепестками.
© Sputnik / Людмила Янковская
Огуречная лапша
В нарезанные цедру, имбирь и чеснок добавляем сахар, соль и уксус, хорошенько перемешиваем и даем постоять в холодильнике несколько часов. Все ингредиенты за это время смешаются, выделят свои ароматы.
© Sputnik / Людмила Янковская
Огуречная лапша
Теперь займемся огурцами. Моем их, обсушиваем и отрезаем хвостики. Нарезать огурцы можно двумя способами. Огурец очищаем от кожуры с помощью картофелечистки и при помощи ее же нарезаем на тонкие длинные пластины. Второй способ проще — на крупной терке для твердых овощей натираем огурец, не снимая с него кожуру.
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© Sputnik / Людмила Янковская
Огуречная лапша
Выкладываем подготовленные огурцы в глубокую миску и заливаем настоявшимся маринадом. Отправляем емкость в холодильник мариноваться пару часов.
© Sputnik / Людмила Янковская
Огуречная лапша
Когда салат промаринуется, выкладываем его в салатницу и подаем к рыбным блюдам, впрочем, не обязательно только к рыбе, легкая структура огурца и пряный маринад подойдут к любому блюду. Кроме того, салат хорош тем, что готовится в несколько этапов, что позволяет нам заниматься и другими делами.
© Sputnik / Людмила Янковская
Огуречная лапша
Салат "Светофор"
Совершенно простой и незамысловатый салат для летнего перекуса или гарнира, а рисовый уксус прекрасно маринует овощи и не столь агрессивен в отличие от других видов уксуса.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Салат "Светофор"
Огурцы, морковь, редис моем, чистим, отрезаем хвостики. Овощи выбираем примерно одинакового диаметра для большей эстетичности салата. С помощью терки с лезвием или острого ножа нарезаем овощи колечками и складываем в глубокую миску.
© Sputnik / Людмила Янковская
Салат "Светофор"
Смешиваем три столовые ложки сахара с солью и засыпаем нарезанные овощи, тщательно перемешиваем, добавляем рисовый уксус и снова хорошенько перемешиваем. Можно сложить овощи в пластиковый контейнер с крышкой и встряхивать до полного растворения сахара и соли.
© Sputnik / Людмила Янковская
Салат "Светофор"
Даем салату немного постоять, чтобы уксус промариновал овощи, выкладываем в салатник, посыпаем кунжутом и подаем.
© Sputnik / Людмила Янковская
Салат "Светофор"
Японский салат из огурцов
Отличный рецепт салата годится для более длительного хранения и подходит к любому основному блюду в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Я этот салат люблю к мясному шашлыку или бургерам.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Японский салат из огурцов
Сначала подготовим овощи. Лук, огурцы, перец, морковь моем, чистим и нарезаем соломкой примерно одинакового размера.
© Sputnik / Людмила Янковская
Японский салат из огурцов
Теперь начнем мариновать овощи. Лук, морковь и огурец складываем в глубокую миску, посыпаем солью, тщательно перемешиваем и выкладываем в дуршлаг. Даем стечь лишнему соку, который будет выделяться, когда овощи просолятся.
© Sputnik / Людмила Янковская
Японский салат из огурцов
Займемся кунжутом. Сначала мы поджарим кунжут на сухой сковороде до румяности, затем добавим масло и пожарим еще немного, главное — не передержать кунжут, он быстро сгорает.
© Sputnik / Людмила Янковская
Японский салат из огурцов
Складываем все овощи в одну емкость, добавляем к ним измельченный имбирь, рисовый уксус и сахар. Заливаем все жареным кунжутом с маслом, хорошенько перемешиваем и отправляем в холодильник мариноваться. Если вы любите поострее, то салату нужно постоять ночь, или приготовьте его с утра к ужину.
© Sputnik / Людмила Янковская
Японский салат из огурцов
Для любителей более мягкого вкуса достаточно мариновать овощи пару часов. Салат хранится в холодильнике несколько дней.
© Sputnik / Людмила Янковская
Японский салат из огурцов
Приятного аппетита!
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Почему в "азиатском" стиле? Принцип приготовления в наших рецептах схож c правилами азиатской кухни – готовим быстро, полезно, компоненты блюд одинакового размера,...
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