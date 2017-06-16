В топ Sputnik вошли: салат "Огуречная лапша", салат "Светофор" и "Японский салат". Итак, начнем с лапши.

Огуречная лапша

Приготовленная таким образом лапша, на мой взгляд, идеально подходит как гарнир к рыбе, приготовленной в любом виде — жареной, запеченной или гриль.

Нам понадобится:

Апельсин

Чеснок — 1 зубчик

Имбирь — 10 г

Сахар — 1 ст. л.

Рисовый уксус — 75 мл

2 длинных огурца

Морская соль



© Sputnik / Людмила Янковская Огуречная лапша

С помощью картофелечистки аккуратно и тонким слоем снимаем цедру с половины апельсина, нарезаем тонкой соломкой. Имбирь чистим и нарезаем колечками, а потом соломкой, чеснок лепестками.



© Sputnik / Людмила Янковская Огуречная лапша

В нарезанные цедру, имбирь и чеснок добавляем сахар, соль и уксус, хорошенько перемешиваем и даем постоять в холодильнике несколько часов. Все ингредиенты за это время смешаются, выделят свои ароматы.



© Sputnik / Людмила Янковская Огуречная лапша

Теперь займемся огурцами. Моем их, обсушиваем и отрезаем хвостики. Нарезать огурцы можно двумя способами. Огурец очищаем от кожуры с помощью картофелечистки и при помощи ее же нарезаем на тонкие длинные пластины. Второй способ проще — на крупной терке для твердых овощей натираем огурец, не снимая с него кожуру.



Огуречная лапша © Sputnik / Людмила Янковская



Огуречная лапша © Sputnik / Людмила Янковская 1 / 2 © Sputnik / Людмила Янковская Огуречная лапша

Выкладываем подготовленные огурцы в глубокую миску и заливаем настоявшимся маринадом. Отправляем емкость в холодильник мариноваться пару часов.



© Sputnik / Людмила Янковская Огуречная лапша

Когда салат промаринуется, выкладываем его в салатницу и подаем к рыбным блюдам, впрочем, не обязательно только к рыбе, легкая структура огурца и пряный маринад подойдут к любому блюду. Кроме того, салат хорош тем, что готовится в несколько этапов, что позволяет нам заниматься и другими делами.



© Sputnik / Людмила Янковская Огуречная лапша

Салат "Светофор"

Совершенно простой и незамысловатый салат для летнего перекуса или гарнира, а рисовый уксус прекрасно маринует овощи и не столь агрессивен в отличие от других видов уксуса.

Нам понадобится:

Огурцы

Морковь

Редис

Рисовый уксус — 4 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Масло подсолнечное

Кунжут для украшения



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Светофор"

Огурцы, морковь, редис моем, чистим, отрезаем хвостики. Овощи выбираем примерно одинакового диаметра для большей эстетичности салата. С помощью терки с лезвием или острого ножа нарезаем овощи колечками и складываем в глубокую миску.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Светофор"

Смешиваем три столовые ложки сахара с солью и засыпаем нарезанные овощи, тщательно перемешиваем, добавляем рисовый уксус и снова хорошенько перемешиваем. Можно сложить овощи в пластиковый контейнер с крышкой и встряхивать до полного растворения сахара и соли.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Светофор"

Даем салату немного постоять, чтобы уксус промариновал овощи, выкладываем в салатник, посыпаем кунжутом и подаем.



© Sputnik / Людмила Янковская Салат "Светофор"

Японский салат из огурцов

Отличный рецепт салата годится для более длительного хранения и подходит к любому основному блюду в качестве гарнира или самостоятельного блюда. Я этот салат люблю к мясному шашлыку или бургерам.

Нам понадобится:

Огурцы длинные — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Красный перец

Желтый перец

Лук репчатый — 1 шт.

Имбирь — 10 г

Морская соль

Рисовый уксус — 50 мл.

Сахар — 50 г

Кунжут

Подсолнечное масло



© Sputnik / Людмила Янковская Японский салат из огурцов

Сначала подготовим овощи. Лук, огурцы, перец, морковь моем, чистим и нарезаем соломкой примерно одинакового размера.



© Sputnik / Людмила Янковская Японский салат из огурцов

Теперь начнем мариновать овощи. Лук, морковь и огурец складываем в глубокую миску, посыпаем солью, тщательно перемешиваем и выкладываем в дуршлаг. Даем стечь лишнему соку, который будет выделяться, когда овощи просолятся.



© Sputnik / Людмила Янковская Японский салат из огурцов

Займемся кунжутом. Сначала мы поджарим кунжут на сухой сковороде до румяности, затем добавим масло и пожарим еще немного, главное — не передержать кунжут, он быстро сгорает.



© Sputnik / Людмила Янковская Японский салат из огурцов

Складываем все овощи в одну емкость, добавляем к ним измельченный имбирь, рисовый уксус и сахар. Заливаем все жареным кунжутом с маслом, хорошенько перемешиваем и отправляем в холодильник мариноваться. Если вы любите поострее, то салату нужно постоять ночь, или приготовьте его с утра к ужину.



© Sputnik / Людмила Янковская Японский салат из огурцов

Для любителей более мягкого вкуса достаточно мариновать овощи пару часов. Салат хранится в холодильнике несколько дней.



© Sputnik / Людмила Янковская Японский салат из огурцов

Приятного аппетита!