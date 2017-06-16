Бывший владелец коттеджа в Боровлянах: Все свободные деньги забирала эта самая загородная жизнь

Построить коттедж в Боровлянах — заманчивая идея для людей, желающих подчеркнуть свой статус и состоятельность. И чем больше, выше хоромы, тем круче хозяин: в 90-е частный сектор активно застраивался домами-крепостями в три-четыре этажа. Наш постоянный читатель Георгий поделился своими впечатлениями о жизни в таком доме в Боровлянах, который достался его семье по наследству. Он предупреждает всех, кто думает прикупить «за недорого» старый коттедж: это очень дорогая штука, содержать его в современных реалиях не всем по силам.

Типичный пригород

Что представляет из себя типичный коттеджный поселок в пригороде? Это не только статусные коттеджи. Это еще и километры заборов. Целая страна Забория. Здесь нет тротуаров, нет общественных пространств. Здесь не на что посмотреть, кроме заборов. Здесь некуда сходить, если только не на машине.

В традиционных деревнях и заборы пониже-пожиже, и лавочки-завалинки почти у каждой калитки, и «места силы», где можно повстречаться с односельчанами есть — сельпо, клуб, колодец. И хотя тротуаров тоже обычно нет, в целом обстановка поживее будет.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

А главное отличие коттеджного поселка от деревни в том, что в деревне люди живут, а в коттеджах обычно только ночуют. В этом он похож на любой район-спальник: утром все массово оттуда сваливают на работу, вечером приезжают с работы и ложатся спать. Днем здесь полное запустение. И только мамы с колясками одиноко перемещаются вдоль заборов. Это в городских спальниках они могут стихийно затусить на детской площадке, за городом такой возможности у них нет.

По своей глубинной сути постсоветский коттедж в пригороде — это квартира с приусадебным участком. Только вместо ничейной лестничной клетки здесь такая же ничейная улица: хорошо, если ее хотя бы убирают совместными усилиями. Улица здесь — это аналог лестницы в многоквартирнике. Она нужна только для того, чтобы добраться до своей жилплощади и запереться в ней.

Нет, вы не подумайте, у нас все не хуже, чем в лучших домах Франции, Германии и обеих Америк: есть и лужайки, и аллеи, и детские площадки, и даже фонтаны. Но все это не общественное, все это надежно скрывают заборы. Так же, как когда-то стены советских квартир, в которых жили нынешние владельцы коттеджей, надежно скрывали богемский хрусталь, японское видео-аудио и коллекцию антиквариата.

Достаток вырос, возможности возросли, а сознание не изменилось. Оно просто расширилось с 50 квадратных метров до 10−20−50 соток (кому как повезло). А от всего, что выходит за его пределы, мы стараемся отгородиться. И желательно, чтобы забор был повыше.

Безусловно, встречаются и исключения. Неподалеку от нас — в Валерьяново — посреди коттеджного гетто есть отличная детская площадка «для всех», а рядом с ней и площадка для волейбола. Но почему-то мне кажется, что появились они только благодаря инициативному и обеспеченному местному жителю, которого так же, как и меня, напрягает страна Забория.

Впрочем, винить только жителей коттеджных поселков не буду. Нужно сказать «спасибо» и властям. Как выделяют землю под такую застройку? Нарезают поле на прямоугольники, рисуют проезды к домам — и готово. Общественные пространства на таком уровне архитектурного планирования просто не предусмотрены. Да и зачем они чиновнику? Лишняя головная боль: благоустраивай, убирай… А так вместо детской площадки можно еще один коттедж построить. Желающие всегда найдутся. Построят и забором обнесут.

Где мои деньги?

Ровно через пять лет нашей загородной жизни эта самая жизнь взяла и закончилась. Дом продан. Пора подводить итоги и строить планы на новую загородную жизнь. Посчитали — прослезились.





За пять лет в коттедже мы пять раз не съездили в отпуск. Все свободные деньги забирала эта самая загородная жизнь.

Примерно и округленно на жизнь в доме (не считая обычных расходов на еду-питье-бензин) мы потратили тысяч пятнадцать долларов. Ничего не строили — просто жили в готовом доме и латали его. Только на газ и электричество ежегодно уходила тысяча долларов. Еще почти четыре тысячи съела замена газового котла и частичная модернизация системы отопления. Две с половиной тысячи — стеклопакеты. Около двух тысяч ушло на текущий ремонт кухни и более-менее приличный ремонт двух спален.

Покупка бензокосы, авральные ремонты водопровода и системы отопления, прочистки канализации, ремонт потекшей крыши… Все это деньги, деньги, деньги.

Если бы еще за свой счет делали утепление стен ($ 6 тысяч), то общий чек перевалил бы за «двадцатку». Слава Богу, эти расходы легли на плечи сбежавшего покупателя дома — он утеплил стены пенопластом в качестве задатка за сделку.





И что самое обидное, по большей части все эти затраты и телодвижения были всего лишь борьбой за минимальный комфорт: чтобы зимой в доме было выше 12 градусов, чтобы вода из крана текла с нормальным напором, а не тонкой струйкой, чтобы потолок во время любого дождика не превращал зал в филиал душевой кабины и чтобы подвал не становился филиалом канализационного коллектора.

Запомните, старые коттеджи — это очень дорогая штука. Да, их сейчас продают «незадорого». Но, поверьте, жизнь в таком доме будет в разы дороже как жизни в квартире, так и жизни в любом современном коттедже вменяемой площади.

Много метров. АУ-АУ-АУ

Много квадратных метров — это хорошо. Плохо, когда их очень много. Наши 330 квадратов для семьи из четырех человек — это не только расточительно, но и крайне избыточно.

По большому счету, мы использовали только две спальни, зал и кухню. Изредка была необходима третья спальня — для гостей. И это все. В доме были жилые помещения, в которые мы заходили раз в полгода. А в некоторых нежилых помещениях (например, в подвальных или чердачных) можно было и годами не появляться.





Еще один большой минус больших площадей — это уборка. Тяжело навести порядок в квартире на 60 квадратов? А у нас только один этаж был больше 100. А чего стоит убрать зал размером с «однушку»?

Хочешь чистоты? Планируй потратить на это четыре-пять часов — т.е. половина рабочего дня раз в неделю только на уборку. Даже «на скорую руку» пробежаться с пылесосом — это не меньше часа. Добавьте к этому легкую влажную уборку — еще час-полтора. Пыль со шкафов и прочих горизонтальных поверхностей убрать — еще час. Привести вещи в порядок — час, не меньше. А попробуйте намыть 12 окон хотя бы раз в полгода, если это не ваша прямая профессиональная обязанность…

Поэтому: либо у вас много лишних денег и вы нанимаете персонал для уборки, либо у вас много лишнего времени и вы занимаетесь уборкой самостоятельно. Иначе коллапсов не избежать. У нас они случались регулярно, так как ни лишних денег, ни лишнего времени у нас не было.

Знаете, как происходит коммуникация в доме площадью 330 квадратов?

Мизансцена:

Супруга на кухне. Младшая этажом выше — в комнате прямо над кухней.

— Вася! — зовет супруга.

— Вася! — кричит супруга.

— Василиса!!! — орет супруга.

Не выдерживает и поднимается на второй этаж.

— Василиса!!!

— Что, мама? — наконец отвечает младшая безмятежно.

— Иди завтракать! — говорит супруга сорванным голосом.

Ну вы поняли про акустику. Но вот что интересно: когда ты в спальне на втором с половиной этаже и пытаешься заснуть (а это, на секундочку, самая удаленная от кухни точка дома), ты прекрасно слышишь все, что происходит на кухне. Как будто за дверью стоишь и подслушиваешь.

Квартира или опять дом?

Этот вопрос мы задаем себе с того момента, как получили свою долю за дом в Боровлянах. Конечно же, речь идет о продолжении загородной жизни. Аргументов за и против множество.

Начну с позитива. Жизнь в собственном доме дает большее чувство свободы от общества. У тебя есть не только стены и крыша над головой, но и свой кусок земли, на котором ты можешь творить почти все, что тебе угодно. В рамках СНиПов и СанПиНов, конечно. Никто не кричит прямо за стенкой, никто не топочет прямо над головой, никто не ведет пьяных задушевных бесед прямо под твоими окнами. Это раз.

Стоимость квадратного метра. Это два. Не вдаваясь в детали и нюансы, за те же деньги, что и квартира в городе, есть шанс получить большую жилплощадь. Но вот детали и нюансы… Как пасьянс из банкнот ни раскладывай, всегда есть шанс в имеющийся бюджет не вписаться, оставшись с недостроенным домом и без денег на его быстрое доведение до ума. Так и вертятся в голове эти пресловутые 100 тысяч долларов, без которых, как утверждают, любое начинание у нас в стране обречено на провал. А «статыщ» нет.

Само собой, хороший дом или недорогой участок под строительство найти всегда можно. Но тут в рассуждения приходится включать целый ряд факторов, как-то: школа для детей, поликлиника, дорога, коммуникации. Одно дело жить в поселке, где и асфальт до участка, и школа в 15 минутах пешком, и поликлиника с больницей в 5 минутах на машине, и пара супермаркетов примерно в такой же доступности. И совсем другое дело жить в деревне, которая хоть и в 15 км от МКАД, но с грейдеркой до трассы и с ближайшей школой в Минске. Из той же «оперы», но со своими нюансами, и дом в садовом товариществе.

Или, например, есть еще вариант построить дом в чистом поле, которое пару лет назад отобрали у колхоза и раздали под застройку коттеджами: газ здесь будет через пять лет, асфальт через семь, а нормальный интернет в планах пока не значится вообще. И пока такой поселок приобретет нормальный жилой вид, а не будет филиалом Каменной Горки, пройдет вообще лет двадцать.

Конечно, каждому свое, и на такие варианты найдутся свои покупатели. Но, видимо, Боровляны нас разбаловали. Поэтому пока мы пытаемся примирить свои запросы со своими возможностями. И от планов на загородную жизнь пока не отказываемся. Но уже не в формате 330 квадратов, это точно. Раза в три поменьше будет в самый раз.

Пообщаться с автором лично можно здесь: https://www.facebook.com/330kvadratov/