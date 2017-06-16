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Летний медиа-пикник TUT. BY собрал 200 партнеров

17.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Презентации и мастер-классы, практические кейсы и советы от экспертов отрасли — медиа-пикник белорусского портала TUT.BY прошел в легкой дружеской атмосфере на летней площадке под открытым небом «Биргарден» ресторана-пивоварни «Друзья». В этот раз бизнес-семинар собрал более 200 представителей компаний-партнеров. Спикеры и слушатели поговорили о трендах и инновациях в интернет-рекламе, новинках в рекламной аналитике, приемах и инструментах создания эффективных рекламных кампаний.


Встречу открыли Ксения Иванова, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и развитию TUT.BY и Юрий Зиссер, председатель общего собрания участников ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» (TUT.BY) и ООО «Надежные программы» (hoster.by).


      

Будь в тренде! Будь в спецпроекте!

Евгений Шибинский, менеджер коммерческих спецпроектов TUT.BY рассказал о принципах, которыми руководствуется портал при создании нативной рекламы, форматах, а также взаимодействии с партнерами. Теоретическая часть была подкреплена двумя успешными кейсами: проектом «Вторая жизнь», который TUT.BY сделал вместе с «Цель 99», а также спецпроектом для компании «БелБизнесЭВМ», первым производителем моноблоков в республике.

              

Видео — мощный тренд

Александр Демидович, руководитель отдела коммерческих спецпроектов TUT.BY, представил доклад «Маркетинг высоких технологий». Он обратил внимание на то, что в интернет-рекламе наблюдается глобальный тренд — видео. Александр дал коллегам полезные лайфхаки для создания вирусных рекламных видео, а также рассказал, как выстраивать связь между онлайн и оффлайн.


Новые возможности для рекламодателей

От руководителя сектора интернет-маркетинга TUT.BY Павла Воронюка гости узнали о новшествах в рекламных технологиях и аналитике. Продукт-менеджер новостей TUT.BY Светлана Девятова рассказала о новых возможностях на портале для рекламодателей: внешний вид портала не перестает меняться, чтобы стать еще удобнее и эффективнее. Светлана подробно поделилась информацией о том, как прошло обновление дизайна новостных страниц всех разделов и спецпроектов, использовании нового формата баннеров, экспериментах с внешним видом «Картины дня» на титульной странице портала. Павел более подробно остановился на новых форматах рекламы (а-брендирование, Side Kick, in-page видео), таргетинге, технологии Яндекс Крипта, которая позволяет получать важные данные о 100% аудитории.




Важен формат

Директор ZenithOptimedia Анна Чеботарёва в своём докладе «Роль креатива и роль форматов. Успешные кейсы» отметила роль, которую вместе играют креатив и формат размещения. По словам Анны, баннеры работают, даже если на них не кликают. Но чтобы баннер работал, он должен оставаться в памяти, и в этом могут помочь нестандартные форматы и решения. Анна посоветовала коллегам не бояться экспериментировать, запускать кампании с различными форматами баннеров, сравнивать результаты и, таким образом, выбирать оптимальные форматы.


                      
Как Бонстики покорили всю Беларусь

Дарья Лысковец, руководитель PR и КСО ООО «Евроторг», рассказала, как создавалась история инопланетных героев — Бонстиков, какие инструменты использовались в первой кампании по продвижению новых персонажей, а также о том, что «…залипла вся страна и даже TUT.BY». В своём выступлении Дарья отметила, что тотальное брендирование титульной страницы TUT.BY и серия публикаций о проекте — это хорошая возможность не только рекламного, но также и информационного продвижения своих проектов.


              

В завершение вечера гости пообщались в неформальной обстановке на свежем воздухе, обсудили впечатления о семинаре и планы на будущее.













 

Особую благодарность Белорусский портал TUT.BY выражает партнеру мероприятия – ресторану-пивоварне «ДРУЗЬЯ»


Ресторан-пивоварня «ДРУЗЬЯ» – один из крупнейших ресторанов в СНГ. Местом встречи настоящих друзей является летняя терраса ресторана – “Биргарден”! Кухня на ней работает в открытом формате, с самообслуживанием, что традиционно для классического биргардена. 
Специально для гостей медиа-пикника впервые был приготовле ужин на финском гриле! Новый гриль на терассе "Биргардена" идеально подходит для летних вечеринок-барбекю.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Презентации и мастер-классы, практические кейсы и советы от экспертов отрасли - медиа-пикник белорусского портала TUT.BY прошел в легкой дружеской атмосфере на...

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