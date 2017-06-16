Полный человек часто сталкивается с оскорблениями — если не в лицо, то в Сети, где каждый идеален и готов высказать своё мнение о несовершенстве других. Услышав в свой адрес гадость, человек поспешит либо сказать нечто оскорбительное в ответ, либо в нем еще больше укоренятся комплексы. Только единицы захотят худеть. Часто: худеть до анорексии. Впрочем, «анорексичка» звучит не более приятно, чем «толстушка».

Навязанные шаблоны и стереотипное мышление со многими белорусами творят ужасные вещи. Возьмем тех же девочек с устрашающей худобой и торчащими костями. Разве они сами захотели быть таковыми? Отнюдь. Все это было весьма завуалированно описано в популярных журналах мод и «ненавязчиво» продиктовано мировыми модельными агентствами. Навязанные кем-то идеалы подгоняют индивидуальные параметры каждой девушки под один размер. В результате все, кто больше 46 размера, вынуждены постоянно вынашивать в голове мысль: «Мне нужно похудеть!».





Но что, если человеку комфортно в своем размере, даже если он далеко не 44?

Почему мы не должны заставлять себя делать то, что хотят другие люди, и насколько важно любить себя такой, какая ты есть, отвечает психолог Елена Арещенко.

«Не секрет, что отношение к себе влияет на всю жизнь в целом. От того, как мы себя чувствуем, в каком мы настроении, как строим отношения, как добиваемся или не добиваемся желаемого, зависит и наша жизнь. Если женщина чувствует себя постоянно недостаточно хорошей и красивой, то ей приходится прикладывать усилия, чтобы это исправить. По сути, чтобы казаться той, кем она не является. Это создает много напряжения, лишает свободы и спонтанности. Женщина начинает делать то, чего хочет не она. Можно сказать, что цель изменить себя подчиняет почти всю жизнь и интересы. Перемещает из «здесь и сейчас», где можно прочувствовать себя и насладиться жизнью, в «там и тогда»: «Вот стану тоньше — и тогда заживу (схожу на пляж, выйду вечером в красивом платье и т.д.)» или «Зачем вчера я съела на празднике кусок торта, все мысли сейчас только о том, как же я перед собой провинилась!»

В другом случае, когда женщина в отношении к своему телу опирается на свои ощущения, получает удовольствие от своего тела и принимает его, а не полагается на чужие, навязанные представления о красивом и правильном, она чувствует себя свободнее, увереннее, расслабленнее. Тогда «главным человеком» в жизни женщины становится она, а не селебрити и маркетологи, которых она даже не знает. Тогда она терпимее к другим. С таким человеком хочется общаться, к такой женщине хочется приближаться вне зависимости от ее схожести с идеалом. Она просто любит себя, воспринимает себя такой, какая есть, и, соответственно, окружающие относятся к ней так же.

В нашем восприятии чудесным образом связано представление «красивый» и «хороший», а значит, красивый человек зачастую видится как приятный, добрый, интересный, то есть он заранее наделяется чертами, которые могут быть ему и не присущими. С другой стороны, менее привлекательные люди могут казаться обладателями не таких приятных внутренних качеств. Но это обман восприятия, иллюзия. Для опровержения достаточно вспомнить людей, с которыми вы общаетесь близко, и понять, что между эффектной внешностью и внутренним миром прямой связи нет.





С другой стороны, возникает вопрос, кого считать красивым. Тут, конечно, у каждого свой взгляд и вкус. И как раз в близких и дорогих людях мы можем видеть их красоту, не связанную с набором внешних данных. Но если не обращаться к нашим личным предпочтениям, то в целом большинство людей на вопрос о суперпривлекательной женщине, не задумываясь, представит высокую стройную длинноногую женщину, похожую на актрису или модель.

И еще бы. Ответ, что такое «красиво», мы видим в фильмах, клипах, в ленте инстаграма и у популярных блогеров. И зачастую это стройная молодая девушка или женщина. А это тоже выстраивает в голове порой и неосознаваемую связь: стройность = красота = успешность. Да, конечно, сейчас больше стали говорить о принятии своего тела, появляются блогеры, популяризирующие бодипозитив, фотосессии с моделями «плюс сайз». Но раз это новости, обращающие на себя внимание, раз слова о бодипозитиве звучат революционно, то и выходит, что до сих пор красивый = стройный.

Популярность доступна малому количеству людей, все их черты превращаются в желанные. Те, которые хочется заполучить, чтобы приблизиться к их успеху и избранности. И один из этих критериев — стройное спортивное тело. Тогда как люди, не обладающие таким телом, стереотипно воспринимаются неуспешными, распущенными, ленивыми. Хотя это может быть вовсе и не так.

Кто-то обладает стройной фигурой от природы, кому-то достаточно поддерживать себя в тонусе, кому-то предстоит изматывать себя для небольших изменений, а кого-то преследуют постоянные срывы в еде. На мой взгляд, говорить именно о «лишнем» весе можно в том случае, если есть медицинские нарушения. И в случае, если с помощью еды человек решает свои проблемы, то есть когда еда — это заменитель. Предположим, еда успокаивает, позволяет ни о чем не думать, получить удовольствие, почувствовать себя защищенным. В остальных случаях, при условии телесного и психологического здоровья, не думаю, что можно говорить о лишней полноте.

Здесь важнее, принимает себя человек или нет. Ведь это заметно другим: как зрительно, так и на уровне ощущений.

Одно дело, когда женщина сама отступает на задний план и боится лишний раз появиться в компании, одевается в темный, который, например, ей не идет, но вроде должен стройнить, и закутывается по подбородок в шарф.

И совсем другое дело, когда женщина, используя знания стилистов, хорошо подбирает одежду или пользуется услугами швеи и может одеваться привлекательно, подчеркивая свои сильные стороны. Когда женщина не замыкается в себе, ожидая отвержения от окружающих, а живет той жизнью, которая ей нравится, то и окружающие имеют шанс ее разглядеть, проявить к ней интерес.





Если говорить о возможных оскорблениях и унижениях, то зачастую женщины к себе более критичны, чем их окружение. Частый замкнутый круг: женщина считает себя полной — видит глянцевый идеал — сравнивает не в свою пользу — ждет в связи с этим осуждения окружающих — зажимается, начинает хуже относиться к себе — окружающим рядом с ней неуютно, в таком состоянии к ней не хочется приближаться, не хочется с ней знакомиться — женщина получает подтверждение своей непривлекательности. Достаточно простая схема.

Конечно, мне могут возразить, что не все зависит от внутреннего состояния женщины, ее собственного отношения к себе, что найдутся те, кто оценит ее по внешности, найдут повод осудить. Да, это действительно так. Но с другой стороны, подобные люди могут оскорбить и любого другого человека. Если для пышной женщины у них найдется «толстуха», то для худой «никто на кости не бросается», а для высокой «дылда». И если предотвратить такие нападки невозможно, то есть варианты, как на них реагировать: игнорировать или страдать.

Можно считать, что все беды от лишних килограммов, и изводить себя диетами. Или, напротив, решив, что ничего уже не исправить, заедать горе дома в одиночестве. Жизнь в этот момент проходит мимо. Вы не живете сейчас. Пример красивых и успешных женщин с разным размером одежды свидетельствует, что вес хорошей жизни никак не помеха. Больше страхов препятствий спрятано в нас, чем на самом деле встретится в реальной жизни.

Что может помочь и поддержать? Собственное развитие и реализация, надежный круг близких. Если своим интересам, заботе (а не насилию) о своем теле, своему делу жизни вы будете уделять больше времени, чем мыслям о другой, счастливой жизни в другом теле, то счастливая жизнь будет у вас, а не только у достойных зависти селебрити".

Обратите внимание, что речь не идет о тех женщинах, которым нужно худеть по состоянию здоровья. Мы говорим только о тех, кто чувствует себя комфортно в своем теле, но из-за мнений других людей линчует себя. В итоге из них получаются стройные, но абсолютно несчастные и недовольные барышни. Да, они приобрели близкие к идеалу размеры. Но нужен ли им был этот самый идеал? Давайте вспомним, к примеру, Дженнифер Лопес, Бейонсе или Анфису Чехову. Разве они обладают худобой? Отнюдь. Мешает ли им это чувствовать себя привлекательными и сексуальными женщинами? Ответ очевиден.

Светлана, 56 размер одежды





«Мне не совсем комфортно в своем размере только потому, что купить нужный размер огромная проблема. Конечно, в России есть европейские недорогие бренды одежды. Они же есть в Европе, где представлен весь размерный ряд и очень просто выбрать и купить себе абсолютно любую модель. У нас большой размер создает большие трудности. Худоба, конечно, не для всех. И в том виде, что на подиуме, она абсолютно непригодна для жизни. Это крайности, которых не стоит придерживаться.

Любить себя нужно и очень важно такой, какая ты есть. Хотя очень сложно это сделать. Мы — дети еще с советским воспитанием и тянем за собой шлейф устоев и традиций того времени. Что надо любить всех, но только не себя. Выражение «она себя любит» — осуждающее. Именно так нас учили. Перешагнув эту ступень, надо войти в другое состояние и через принятие себя такой, какая ты есть, полюбить свое тело. Нужно это делать прежде всего, чтобы не заболеть. Это профилактика огромного количества психосоматических заболеваний. Только с любовью к себе мы сможем нести любовь в мир. Помните Библию: «Возлюби ближнего, как самого себя!» А как любить окружающих, если мы самих себя не любим? У меня был период, когда я сбрасывала 30 кг, но потом случились некоторые проблемы со здоровьем и примерно за два года опять набрала вес. Когда мне указывают на мои лишние килограммы, я в основном шучу. Чтобы никого не обидеть резким ответом, я стараюсь просто юморить и не обращать внимания".

Анжела, 52 размер





«Когда мне говорят, что я не совсем худая, я реагирую абсолютно спокойно и вместе с этим отвечаю: „Не завидуйте!“. Я уверена, что надо быть самим собой. Я люблю себя такой, какая есть. Если похудею или снова поправлюсь, то все равно буду любить себя. Комплексов по этому поводу у меня нет и не было никогда. Мужчины говорят, что я нравлюсь им такая, и не просят меня скинуть вес. Хотя в молодости я похудела на 25 кг. Потом снова набрала. Какое-то время я была вообще на полном голодании, сейчас же ем много фруктов, овощей и рыбы. Люблю шоколадки и все сладкое. Если мне что-то хочется съесть — я ем. И я абсолютно счастлива!»

Елена, 48 размер





«У меня проблемы лишнего веса не было никогда. Хотя я никогда не была 42−46. Мой размер 48, хотя сейчас есть платья и 46 размера. Я сама думала об этом лет 10 назад, когда в техникуме училась. На диетах пробовала сидеть, на тренажерах занималась. Но мне это не особо помогало, у меня от природы комплекция такая. Я в папу. В школе всегда общалась преимущественно с мальчиками. Очень много комплиментов слышу на работе, бывает и на улице пытаются познакомиться, и от этого я чувствую себя еще более уверенно. Мой молодой человек часто ревнует меня, носит меня на руках в прямом смысле этого слова. Он спортсмен, а я не с модельной фигурой. И мы счастливы чуть больше чем 1,5 года. Его родители меня обожают, мама куколкой называет и фотографию мою дома у себя в рамку поставила. Могу сказать одно — меня окружающие любят такой, какая есть. Поэтому я никогда даже не задумывалась, чтобы сидеть на жестких диетах и загонять себя в рамки стандартов. Жизнь одна, нужно ее любить и себя. Хотя я себя чувствую красивой, желанной и уверенной в себе последние 7 лет. Раньше я считала, что я некрасивая. Но окружающие люди, и в особенности мужчины, меня убедили в обратном. Сейчас я абсолютно счастлива и не собираюсь худеть».