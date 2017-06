10 билетов на фестиваль в Киеве можно получить бесплатно: объявлен новый розыгрыш

Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 10 двойных билетов на фестиваль Atlas Weekend , который пройдет в Киеве на ВДНГ с 28 июня по 2 июля. Участие в розыгрыше продлится до 23 июня.



Фото с сайта vsyapravda.com

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш билетов, где будут разыграны 10 двойных билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 23 июня.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

С 28 июня по 2 июля в Киеве пройдет третий Atlas Weekend . В этом году на фестивале ожидаются 200 арстистов на 8 сценах. Среди хедлайнеров — Kasabian, The Prodigy, Röyksopp, John Newman, Three Days Grace, Nothing But Thieves, Alex Clare, Бумбокс, The Hardkiss, Monatik, Brainstorm, Noize MC и многие другие.

Кроме музыки гостей ждет самая широкая развлекательная программа. Например, образовательная конференция Music Hub — панельные дискуссии, лекции и мастер-классы украинских и зарубежных музыкальных экспертов. Или огненная сцена от Kiev Fire Fest.

Стоит это удовольствие 1700 гривен на все дни (около 122 белорусских рублей). Билет на один день стоит 750 гривен (примерно 53 белорусских рубля). Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.