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10 билетов на фестиваль в Киеве можно получить бесплатно: объявлен новый розыгрыш
Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 10 двойных билетов на
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Сегодня стартовал розыгрыш билетов, где будут разыграны 10 двойных билетов. Победители будут объявлены в приложении «Афиши» 23 июня.
С 28 июня по 2 июля в Киеве пройдет третий
Кроме музыки гостей ждет самая широкая развлекательная программа. Например, образовательная конференция Music Hub — панельные дискуссии, лекции и мастер-классы украинских и зарубежных музыкальных экспертов. Или огненная сцена от Kiev Fire Fest.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!
Расширяем границы кино
Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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В приложении "Афиша TUT.BY" стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 10 двойных билетов на фестиваль Atlas Weekend. Участие в розыгрыше продлится до 23 июня.
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