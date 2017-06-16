На REALTY.TUT.BY проходит конкурс « Моя кухня ». Мы продолжаем публиковать истории читателей о том, как они делали ремонт на своих кухнях. Затем на голосовании пользователи TUT.BY выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Оксаны из деревни Копище Минского района:

— Двухкомнатную квартиру в доме 2010 года постройки купили в мае 2015 года. Она была с достойной отделкой, в моем вкусе и ее цветовая гамма. Немаловажную роль при покупке жилья сыграли окна «в пол» на кухне и спальне, витражное остекление лоджии и балкона в этих же комнатах. Если бы этаж был 20-й или 25-й (у нас 12), было бы вообще превосходно.





Переехать планировали к 1 сентября, поэтому за летние каникулы стояла задача обустроиться при минимуме вложений, благо вообще не пришлось заниматься отделкой. Муж до сих пор несказанно этому рад.





Первое, что безоговорочно планировалось на кухне, так это спальное место. Метраж кухни составляет 10,4 «квадрата», и уголок на кухне вырисовывался как раз для полноценного дивана.

Но все началось с покупки бытовой техники. В магазине «Электросила» мы приобрели все и сразу: холодильник, варочную поверхность, духовой шкаф, микроволновую печь, стиральную машину, утюг. Потом я ходила с рулеткой по абсолютно пустой кухне и делала замеры: холодильник займет столько-то сантиметров, диван — столько-то, полочки будут выступать здесь, обеденный столик «съест» столько-то пространства… И в виде квадратиков и прямоугольников переносила в заранее сделанные копии технического паспорта.





Затем фотографировала двери, фартук и напольную плитку, чтобы было проще определяться с цветом будущего гарнитура. Сама кухня без дверей, а вот двери в детскую комнату расположены на кухне — пришлось «плясать» от их цвета. Стоимость гарнитура рассчитывала не одна компания, но убедила меня ООО «Идея мебели».









27 июля я заключила договор, а 1 сентября кухня уже стояла. На нее фирма дала гарантию 3 года. Чешскую вытяжку ZORG получили в подарок. Стоимость кухни — 3509 BYN (1880 у.е.). Половину этой суммы составили столешница и метабоксы, тандембоксы и газлифты с амортизаторами. Цвет столешницы, каркаса и полок — «лен бежевый». Цвет фасада и кромок — бежевый.









Так как мне нравится стиль кантри, без открытых полочек на моей кухне не обошлось. Их толщина — 3,5 см. А на полочках пресловутые горшочки с травками. Этими же полочками, а также модными сегодня «бутылочницами» я обыграла одну из стен кухни.





Телевизор LG для кухни нам обошелся всего в 330,8 BYN все в той же «Электросиле». Из полной его стоимости вычли бонусы 124 BYN, которые мы заработали предыдущими покупками.





Обеденный стол и пуфы — так они называются у Российской мебельной компании Волгодонска «Любимый дом» — приобрели в мебельном магазине «Домашний очаг». Конечно, хотелось стулья, но пространство с ними было бы загромождено.





Диван-кровать под названием «Темпо» с механизмом «телескоп» купили в «Мебельмакс». Его подлокотники очень даже вписались в заданный тон кухни, а цвет ткани как раз этот общий тон и разбавил.





Светильник польского производства, цвет — «ваниль». Ну очень простенький! Приобрела в магазине «Палас». И не один, а сразу три: остальные два развесила в коридоре и прихожей. Что-то другое на кухне не представляла.

Карниз цвета сатин, ткань под названием «Лен в полоску». 4 метра — это маловато, но забирала последние. Полоска одного цвета с обивочной тканью дивана.

Картину-гобелен «Аничков мост» супруг быстренько повесил перед приходом гостей на Новый 2017 год. Сам гобелен муж приобрел на выставке в Санкт-Петербурге. Рамку белого цвета я уже сама заказывала у белорусского мастера.

Итоговая смета:

кухонный гарнитур — 3509 BYN (1880 у.е.);

мойка GERHANS — 159 BYN (85 у.е.);

смеситель LEDEME — 75 BYN (40 у.е.);

холодильник LG — 709,9 BYN;

варочная поверхность Ariston — 370,5 BYN;

духовка электрическая Simfer — 329,9 BYN;

микроволновая печь LG — 129,9 BYN;

мультиварка Tefal — 180 BYN;

телевизор LG — 330,8 BYN и 43,8 BYN за подключение;

светильник — 35,99 BYN;

стол — 100 BYN;

пуфы 4 шт. — 196 BYN;

диван — 632,9 BYN + 6,6 BYN за доставку;

карниз — 48 BYN и люверсы 13 BYN руб;

ткань на шторы — 182,36 BYN;

пошив штор — 78 BYN.

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Небольшая кухня получилась светлой и уютной. Радует взгляд приятная отделка в пастельных тонах — как раз то, что нужно для визуального увеличения комнаты скромного метража. Автор статьи постаралась обустроить ее в соответствии со своим вкусом и видением комфорта: сделала любимые открытые полочки, повесила телевизор, разместила уютный диван у стены. А ведь удобство важно, потому что позволяет использовать пространство помещения максимально эффективно, а значит — экономить личное время. Поэтому разнообразные секции для хранения вещей и приспособления для них, такие как метабоксы, газовые лифты с амортизаторами, а также другие умные механизмы, призванные облегчать жизнь хозяев, здесь как нельзя кстати.

Несмотря на любовь хозяйки к различным видам баночек и предметов интерьера, декор не перегружает комнату и зрительно она выглядит свободной. Очень бы хотелось еще рассмотреть картину-гобелен над диваном! Ну и, конечно же, нам приглянулись в этой кухне окна «в пол» — они сразу обращают на себя внимание. Из окон открывается вид на городские пейзажи — наверняка здесь приятно помечтать за чашечкой кофе. Само собой, что балкон должен быть благоустроен, как у наших хозяев. Застекленные лоджия и балкон не только благоприятно влияют на микроклимат прилегающих помещений, дополнительно утепляя их, но и позволяют расширить возможности использования свободных квадратных метров. И если достаточно места — создать привлекательный дизайн, обставив мебелью по своему вкусу.

Мы благодарим Оксану за представление своей уютной кухни для этого проекта и желаем удачи в конкурсе!

Республиканская компания-производитель «Окнаград» — окна ПВХ в Минске и Беларуси. Замена старых окон современными энергосберегающими ПВХ-системами. Профессиональное остекление квартир и коттеджей. Тепло, эстетика, комфорт в одном эффективном решении! Компания ПозитивМебель создает качественную мебель по приятным ценам. Возможны нестандартные решения и индивидуальные размеры. Вся продукция изготавливается по передовым технологиям на новейшей итальянской линии. Исключительно качественные и экологичные материалы. С нами уютно!