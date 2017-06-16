500 евро или бесплатный звонок домой. Какую компенсацию можно получить за задержку авиарейса

Минчанка Виктория Жук рассказывает, что многие пассажиры рейса «Белавиа» даже порадовались задержке рейса на 16 часов: это время они провели в пятизвездочном отеле. Но если бы задержка составила только 2 часа, все, что путешественникам предложила бы авиакомпания — напитки и бесплатный звонок домой. FINANCE.TUT.BY узнал у белорусов, какой компенсации они добивались за задержку или отмену авиарейса.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Политика национальной авиакомпании «Белавиа» такова: при отмене рейса пассажирам предлагают либо возврат полной стоимости за авиабилет, либо возможность переписать билет на ближайшие рейсы.

— При задержке рейса — в зависимости от длительности: от 2-х часов предлагаем напитки и бесплатный звонок домой, свыше 3-х часов — бутерброды, чай, кофе. Свыше 6 часов — горячее питание, свыше 8 часов — предоставляем гостиницу, — уточнили в авиакомпании.

«Белавиа»: компенсация — заселение в пятизвездочный отель «все включено»

Фото из личного архива героя

Специлист по продажам Виктория Жук в октябре 2013 года вылетала чартерным рейсом «Белавиа» из Анталии.

— Мы загрузились в самолет, пристегнули ремни, постояли минут 20… Потом нам сказали, что возникли какие-то проблемы в двигателе и, если возможно, их устранят на месте. Самолет отогнали на площадку для ремонта. В это время стюардессы предлагали нам воду. Когда приехала ремонтная служба аэропорта, сказали, что проблема серьезная, быстро ее не устранить.

Пассажиров высадили из самолета и отвезли обратно в аэропорт, не сообщив, что делать дальше. Спустя час ожидания путешественникам пообещали, что из Минска за ними вышлют другой самолет. На автобусе всех отвезли в пятизвездочный отель, покормили обедом и ужином.

— Несмотря на пять звезд, в отеле была довольно старая мебель и ковры. Обед и ужин оказались неплохими, все наелись. Спиртное тоже было включено, из-за этого многие пассажиры даже порадовались, что самолет сломался.

В результате из Анталии Виктория вылетела в час ночи следующего дня — на 16 часов позже запланированного. По прилету в Минск не стала требовать никаких компенсаций от авиакомпании: посчитала, что «заселение в отель „все включено“ более чем достойное решение проблемы со стороны нашей авиакомпании».

Wizzair: компенсация за задержку на 4 часа — 168 евро на человека

Фото из личного архива героя

В сентябре 2016 года экономист Марина Онипко с молодым человеком летела в отпуск рейсом Wizzair Вильнюс — Милан.

— Если не ошибаюсь, вылет был запланирован на 13.15, прибытие — после 15.00. Наш маршрут был детально расписан: планировали добраться из Бергамо до Милана, погулять по городу и вечером в 21.15 сесть на автобус до Генуи, где у нас была забронирована квартира на двое суток, — вспоминает Марина.

Но когда пара прибыла в аэропорт Вильнюса, то увидела на табло время вылета — 19.00. Причина — забастовка авиадиспетчеров во Франции.

— Такое начало отпуска, конечно, не обрадовало! Сидя в столовой Ikea, пытались скорректировать план путешествия: на автобус не успеваем, других вариантов добраться до Генуи в этот день нет. Ни электричек, ни автобуса, ни попутки.

Белорусы предупредили хозяйку апартаментов в Генуе, что будут на день позже, забронировали отель в 5 км от аэропорта за почти 50 евро, сдали автобусные билеты и купили новые (правда, на 10 евро дороже).

— Из Вильнюса улетели в 19.00. Я сразу решила сохранить чеки для того, чтобы обратиться потом за компенсацией. Сложно описать мое эмоциональное состояние из-за лишних волнений и подъема в пять утра!

Когда пара вернулась в Минск в конце октября, написала обращение в Wizzair с изложением всех обстоятельств, прикрепленными чеками и просьбой компенсировать ночевку в отеле и доплату за автобусные билеты. Спустя месяц в Wizzair ответили, что согласны оплатить только отель. Тогда Марина и ее молодой человек решили воспользоваться услугами одной из компаний в интернете, которая предлагает добиться компенсации за задержку рейса от авиаперевозчика в обмен на комиссию в 25%.

— Мы решили, что ничем не рискуем: если выплаты не будет, компания ничего не получает. Оформили обращение через сайт и стали ждать. Недели через две пришел положительный ответ. Итоговая выплата составила 168 евро на человека — с учетом сбора сайта, НДС и комиссии PayPal.

KLM: расходы из-за переноса вылета — 150 евро, компенсация — 500 евро

Фото из личного архива героя

В апреле прошлого года программист Екатерина Юнах садилась на самолет нидерландской авиакомпании KLM по маршруту Краков — Амстердам.

— Вылет был около пяти утра, рассчитывали успеть на празднование Дня Короля в тот же день, — вспоминает девушка. — Посадка в самолет прошла по расписанию, но во время предполетной проверки обнаружили поломку. Час нас продержали в самолете, а потом отправили в терминал дожидаться дальнейших указаний.

В терминале пассажиры провели около трех часов. Оказалось, что улететь из Кракова получится только на следующий день — и с пересадкой в Вене. Путешественникам выдали ваучеры на еду — на сумму 21 злотый (около 100 тысяч рублей до деноминации) — и предложили гостиницу для ночевки.

— Среди пассажиров было много тех, у кого пропали билеты в США из-за сорвавшейся пересадки в Амстердаме. Но еще в очереди на замену билетов сотрудники КLM всем раздали буклеты с информацией о компенсациях.

После поездки Екатерина отправила в авиакомпанию чеки с расходами, которые она понесли из-за переноса вылета. Получилось примерно 150 евро — переезды из аэропорта в Краков и обратно, плюс оплаченный день в амстердамской гостинице.

— В KLM ответили, что выплачивают фиксированную сумму компенсации без учета реальных расходов, а основываясь на дистанции перелета. В течение двух недель на наш счет перевели полагающуюся сумму: около 500 евро. Конечно, она была выше наших реальных расходов, но и моральное разочарование по поводу упущенного Дня Короля тоже должно как-то быть компенсировано!

Austrian Аirlines: 250 евро за задержку рейса на девять часов

Фото из личного архива героя

Инженеру по телекоммуникациям Алексею Бердникову с самолетами не везло дважды, и оба раза проблемы возникали с рейсами Austrian Аirlines.

— В июле 2014 года на рейс из Вены в Минск на самолет было продано на пять билетов больше, чем мест в самолете, — рассказывает Алексей. — Так что пяти добровольцам предложили переночевать в Вене за счет авиакомпании и улететь утренним рейсом. Кроме того, предложили компенсацию в 250 евро. Сначала люди начали возмущаться: у многих заканчивались визы. Но в итоге добровольцы нашлись относительно быстро — и я был одним из них.

В ноябре 2015 года рейс из Вены в Прагу по каким-то причинам отметили. Так как в Праге у Алексея была запланирована пересадка на рейс до Минска, он подошел к представителям компании и попытался узнать, что можно сделать в такой ситуации.

— Мне предложили вариант с пересадкой во Франкфурте, но вместо 13.00 я прибывал бы в Минск в 22.00. Я поинтересовался, будет ли компенсация, посоветовали обратиться в службу обратной связи.

Вернувшись в Минск, Алексей написал жалобу в Austrian Аirlines и приложил к ней копии билетов. Пришел ответ: «Подождите, мы не справляемся с потоком обращений». Через два месяца Алексей снова напомнил о себе. Попросили подождать еще немного.

— Еще через два месяца со мой связались и предложили компенсацию в 250 евро переводом на карточку. Я указал реквизиты, через два дня деньги были на счете.