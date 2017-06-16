На улице Куйбышева начался капитальный ремонт: как благоустроят дорогу

На отрезке улицы Куйбышева в Минске (от улицы Куйбышева до улицы Веры Хоружей) начался капитальный ремонт с модернизацией. О том, как благоустроят улицу после ремонта AUTO.TUT.BY рассказали в ГП «Гордорматериалы».





После ремонта количество полос для движения транспорта останется прежним — по две полосы в каждом направлении, хотя проезжую часть немного расширят. Но, несомненно, дорога станет удобнее и безопаснее.





Что будет сделано на улице Куйбышева

заменят около 16 000 кв. метров асфальто-бетонного покрытия проезжей части и бордюры;

появятся новые парковки вдоль дороги;

на пешеходных переходах появятся островки безопасности и светофоры — там, где их не было;

переобустроят ливневую канализацию;

контактную сеть для троллейбусов поменяют на новую;

установят 14 новых опор для освещения тротуаров;

12 000 кв. метров тротуара выложат плиткой.





С 17 июня по 7 августа будет закрыта половина проезжей части: сначала сторона дороги с нечетными номерами домов, а с 5 июля — четная.

— Транспорт будет ходить по половине дороги — по одной полосе в каждом направлении. Предполагается, что в одни из выходных августа (о дате будет сообщено дополнительно) будет перекрыто движение машин полностью — в это время будет происходить укладка верхнего слоя асфальта, — сообщили на предприятии. — Движение по тротуарам будет открыто с двух сторон.

На предприятии отметили, что перекрытие дороги не скажется на жителях домов улицы Куйбышева — выезды для них будут доступны.

Капитальный ремонт улицы Куйбышева завершится до 26 сентября.



