|
На улице Куйбышева начался капитальный ремонт: как благоустроят дорогу
На отрезке улицы Куйбышева в Минске (от улицы Куйбышева до улицы Веры Хоружей)
После ремонта количество полос для движения транспорта останется прежним — по две полосы в каждом направлении, хотя проезжую часть немного расширят. Но, несомненно, дорога станет удобнее и безопаснее.
Что будет сделано на улице Куйбышева
С 17 июня по 7 августа будет закрыта половина проезжей части: сначала сторона дороги с нечетными номерами домов, а с 5 июля — четная.
— Транспорт будет ходить по половине дороги — по одной полосе в каждом направлении. Предполагается, что в одни из выходных августа (о дате будет сообщено дополнительно) будет перекрыто движение машин полностью — в это время будет происходить укладка верхнего слоя асфальта, — сообщили на предприятии. — Движение по тротуарам будет открыто с двух сторон.
На предприятии отметили, что перекрытие дороги не скажется на жителях домов улицы Куйбышева — выезды для них будут доступны.
Капитальный ремонт улицы Куйбышева завершится до 26 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На отрезке улицы Куйбышева в Минске (от улицы Куйбышева до улицы Веры Хоружей) начался капитальный ремонт с модернизацией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии