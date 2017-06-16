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На улице Куйбышева начался капитальный ремонт: как благоустроят дорогу

17.06.2017 09:09 — Разное | Tut.by  
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На отрезке улицы Куйбышева в Минске (от улицы Куйбышева до улицы Веры Хоружей) начался капитальный ремонт с модернизацией. О том, как благоустроят улицу после ремонта AUTO.TUT.BY рассказали в ГП «Гордорматериалы».


После ремонта количество полос для движения транспорта останется прежним — по две полосы в каждом направлении, хотя проезжую часть немного расширят. Но, несомненно, дорога станет удобнее и безопаснее.


Что будет сделано на улице Куйбышева

  • заменят около 16 000 кв. метров асфальто-бетонного покрытия проезжей части и бордюры;

  • появятся новые парковки вдоль дороги;

  • на пешеходных переходах появятся островки безопасности и светофоры — там, где их не было;

  • переобустроят ливневую канализацию;

  • контактную сеть для троллейбусов поменяют на новую;

  • установят 14 новых опор для освещения тротуаров;

  • 12 000 кв. метров тротуара выложат плиткой.


С 17 июня по 7 августа будет закрыта половина проезжей части: сначала сторона дороги с нечетными номерами домов, а с 5 июля — четная.

— Транспорт будет ходить по половине дороги — по одной полосе в каждом направлении. Предполагается, что в одни из выходных августа (о дате будет сообщено дополнительно) будет перекрыто движение машин полностью — в это время будет происходить укладка верхнего слоя асфальта, — сообщили на предприятии. — Движение по тротуарам будет открыто с двух сторон.

На предприятии отметили, что перекрытие дороги не скажется на жителях домов улицы Куйбышева — выезды для них будут доступны.

Капитальный ремонт улицы Куйбышева завершится до 26 сентября.


 
Теги: Минск
 
 
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На отрезке улицы Куйбышева в Минске (от улицы Куйбышева до улицы Веры Хоружей) начался капитальный ремонт с модернизацией.

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