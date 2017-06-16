Сто мам с их детьми, которых представят и подготовят Салоны красоты, из более чем 20 городов Беларуси будут дефилировать в образах family look по 150-ти метровому подиуму на берегу Минского моря.

Хотите узнать, какой Минск на вкус? Тогда езжайте прямиком на Минское море в премиальный комплекс Robinson club , где с 18 по 20 августа 2017 года пройдет большой семейный фестиваль Taste of Minsk. Это ежегодный летний праздник, который пройдет уже 8-й раз, но впервые на него можно купить билеты .

В субботу днем для детей и их родителей состоится «Дефиле с мамой», а в воскресенье «Парад героев» и масса интересного, что пока скрыто от публики. Вечером — позитивная атмосфера джазовых вечеров с приглашенными звездами, лайнап будет приоткрыт чуть позже, однако уже известно, что это будут джазмены из США и Великобритании, и мишленовские сеты на двух летних террасах Robinson club.





























А такого в Минске вы еще не дегустировали. 19 августа с 11 до 16 часов пройдет уникальное в своем роде, масштабное шоу « Дефиле с мамой ».





Вы только представьте, сто Мам с их детьми, которых представят и подготовят Салоны красоты, из более чем 20 городов Беларуси будут дефилировать в образах family look по 150-ти метровому подиуму на берегу Минского моря на глазах у гостей фестиваля.

Family look — единый гармоничный стиль в одежде мамы и ребенка, который сейчас как никогда в тренде. Образ дополнят профессионалы и Мама сможет подготовиться в тандеме с Салоном.





Все Мамы-участницы гарантированно получат подарки от партнеров и диплом участницы, а так же фото family look на всю страницу в каталоге FAMOUS «Самых красивых мам с детьми».

И, конечно же, призы от партнеров для самых ярких мам. Так, например, от партнера магазинов «Царское золото» и «Золотая мечта» приз — золотая подвеска с бриллиантами и сапфиром.

Пришло время показать самую красивую женщину на свете — Маму!

Чтобы стать участницей «Дефиле с Мамой» достаточно быть клиентом и обслуживаться в одном из салонов красоты , партнеров компании «Милонда», по всей Беларуси. Совместно с салоном с 15 июня до 3 июля необходимо подтвердить свое участие в данном проекте.

В период с 3 июля по 1 августа дирекция фестиваля отберет претенденток на данный проект.

Следите за развитием событий через Инстаграм проекта «Дефиле с мамой» @ defile_s_mamoi .

Более подробную информацию о проекте можно найти на официальном сайте tasteofminsk.by/defile .

Фотоотчет о «Дефиле с мамой» можно будет найти на странице генерального партнера AFISHA.TUT.BY.

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