Как знаменитости зарабатывают на развлечениях

МИНСК, 14 июн — Sputnik. За прошедшие 12 месяцев сотня самых высокооплачиваемых знаменитостей заработала 5,15 млрд долларов, пишет издание Forbes.

И хотя банковский счет рэпера Шона Комбса растет благодаря продаже части его модного бренда Sean John и партнерству с производителем алкогольных напитков Diageo, большинство участников списка обогатились именно в индустрии развлечений. Это призвано обнадежить других работников творческой сферы.

Американский писатель Джеймс Паттерсон заработал в 2016 году 87 млн долларов. Он продал 9,5 млн своих книг — и это в США. Гонорар из семизначной цифры принесла ему работа над триллером Билла Клинтона, который еще не вышел. А радиоведущий Говард Стерн получил 90 млн долларов за контракт с компанией SiriusXM.

Роулинг продолжает зарабатывать на Гарри Поттере: последняя пьеса, хоть и далеко не всех читателей впечатлила, принесла писательнице немалый гонорар. В прошлом году она вышла на сумму бюджета в 95 млн долларов.



© Sputnik Евгений Биятов Старт продаж книги "Гарри Поттер и проклятое дитя" на русском языке

Музыкант Шон Комбс благодаря концертному туру и продаже одной трети бренда Sean John заработал в прошлом году 130 млн долларов.

Одним словом, даже если вы творческая личность, шансы на материальный успех у вас остаются.