ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Дерзкий, богатый и крутой". Альфа- Банк выпустил viber-стикеры

17.06.2017 08:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Альфа-Банк выпустил стикерпак для пользователей Viber. В нем 29 стикеров, главным героем которых стала птица АльфРэд, сообщили в банке. 

"АльфРэд станет первым банковским персонажем в Viber, созданным специально для белорусов. В стикерпаке отсутствуют элементы брендинга. Мы намеренно отказались от навязчивого присутствия бренда. Наша цель — общаться на новом уровне и предложить нового интересного персонажа, который может стать другом пользователей Viber и поселиться в личных чатах", - отмечают в банке. 

На стикерах птица работает, трапезничает, признается в любви, загорает на тропическом курорте, качает мышцы, пьет кофе, лечится от простуды, жует попкорн в кинотеатре и отрывается на концерте. Каждый стикер обыгрывает жизненную ситуацию, в которой приходится оказываться современным белорусам.

Стикерпак — один из элементов интерактивного общения на новом уровне, который объединит сотрудников банка, нынешних и будущих клиентов. Идею создать собственного персонажа в Viber подсказали сами пользователи.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Альфа-Банк выпустил стикерпак для пользователей Viber. В нем 29 стикеров, главным героем которых стала птица АльфРэд, сообщили в банке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"И жили они долго и счастливо": трогательные фото пары, прожившей вместе 68 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика