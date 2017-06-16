Альфа-Банк выпустил стикерпак для пользователей Viber. В нем 29 стикеров, главным героем которых стала птица АльфРэд, сообщили в банке.

"АльфРэд станет первым банковским персонажем в Viber, созданным специально для белорусов. В стикерпаке отсутствуют элементы брендинга. Мы намеренно отказались от навязчивого присутствия бренда. Наша цель — общаться на новом уровне и предложить нового интересного персонажа, который может стать другом пользователей Viber и поселиться в личных чатах", - отмечают в банке.

На стикерах птица работает, трапезничает, признается в любви, загорает на тропическом курорте, качает мышцы, пьет кофе, лечится от простуды, жует попкорн в кинотеатре и отрывается на концерте. Каждый стикер обыгрывает жизненную ситуацию, в которой приходится оказываться современным белорусам.

Стикерпак — один из элементов интерактивного общения на новом уровне, который объединит сотрудников банка, нынешних и будущих клиентов. Идею создать собственного персонажа в Viber подсказали сами пользователи.